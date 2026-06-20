María Teresa Álvarez recibe en Valladolid el premio "Un buen libro" por su novela "Partida de reinas"

La escritora y periodista asturiana María Teresa Álvarez recibió el viernes en Valladolid el premio "Un buen libro" por su última novela, "Partida de Reinas" (La Esfera de los libros). La ceremonia estuvo presidida por el regidor vallisoletano, Jesús Julio Carnero, encargado de entregar el galardón a la autora. La asociación Tertulias Literarias Campo Grande, entidad que selecciona el mejor libro de los que han estado leyendo y trabajando este curso, pudo preguntar y compartir inquietudes sobre esta trama, en la que Álvarez acompaña la suerte de estas dos mujeres de Alfonso IX repudiadas por el monarca, Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal.

Tras la recepción oficial, el homenaje con música y las palabras de bienvenida, se leyó el acta de la votación que selecciona "Partida de Reinas" como el "Buen libro" de la temporada 2025-2026. En el almuerzo posterior, María Teresa Álvarez, que en mayo ya había podido compartir dudas y reflexiones con algunas de las personas participantes en las tertulias literarias, estuvo acompañada por unas sesentas personas, que pudieron trasladar dudas y compartir con la novelista asturiana sus preocupaciones sobre estas dos mujeres tan vinculadas a la historia de la Corona de Castilla.