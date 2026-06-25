Una vuelta esperada

Sofía Castañón vuelve con un poemariu a les llibreríes. Esta ye quiciabes una de les vueltes más esperaes de la lliteratura asturiana, tres un llargu silenciu pol tiempu que-y dedicó al serviciu públicu na política.

L’autora forma parte de les xeneraciones posteriores al Resurdimientu, qu’asoleyen la so obra yá con esti sieglu nuevu, y qu’en munchos casos tuvieron oportunidá de pasar pel sistema educativu col asturianu presente ente les materies. Esta circunstancia lleva arreyada una cierta situación de normalidá na so rellación col idioma d’espresión lliteraria, apurriendo una perspectiva diferente a la de les de xeneraciones previes.

Con "Tiempu de render" (Premiu Nené Losada 2009, Trabe 2010) y "Destruimientu del xardín" (Hesperya, 2012) Castañón incorpórase a la lliteratura n’asturianu dempués d’espublizar les sos primeres obres en castellán: "Animales interiores" (Premio Asturias Joven 2006, Trabe 2007) y "Últimas cartas a Kansas" (Premio Pablo García Baena 2007, La Bella Varsovia 2008). Dexó entós ganes de más na lliteratura asturiana, como amuesa que fuere recoyida na antoloxía "La prueba del once. Poesía asturiana del sieglu XXI" (Saltadera, 2015).

Cuasi quince años más tarde llega con "Esti amor asturfalante" (Trabe, 2026), obra ganadora del XXXI Premiu Xuan María Acebal de poesía. Con un títulu que choca, Sofía llámanos a la llectura xenerando curiosidá como lo fai un lema publicitariu o una inspiradora camiseta reividicativa, abriendo espectatives que nel poemariu van aclariándose.

Sofía fala a lo llargo del llibru de la vuelta del so exiliu intermitente en Madrid y de los contrastes ente los dos llugares, "Güei ye San Isidro / escribo dende un país / que pensar en santos, son otros", asina como del sacrificiu en diferentes formatos que supunxo la etapa.

La visión política y l’activismu de Sofía asoma per numberoses ventanes nesti poemariu: "El glayíu que sonara ente’l silenciu / cuando se ganó la votación pa que nun s’investigara / que pasó col accidente d’Angrois nel que morrieren / ochenta persones". Nes páxines aprucen tamién xeitos poliédricos d’entender y vivir l’amor, o de, por casu, vivir la frustración pola inxusticia: "[...] la muerte repentina, la noticia / inesperada, la inxusticia / insoportable".

Na visión posada de los detallinos xurde’l glayíu reivindicativu de Sofía, como cuando la poeta observa nel espoxigar lentu d’un pumar los ecos de la llucha contra’l cambiu climáticu o les guerres, ensin dexar de posase na guapura de lo cenciello: "Ta’l pumar más guapu del mundu / na mio afortunada terraza. / Mírolu ensin moveme / con un insoportable mieu".

El discursu feminista, más qu’afitáu na so obra –referente nel audiovisual col documental "Se dice poeta"–, apaez bien claru: "ente un osu y un paisanu en metá del monte, la mayor / parte de les muyeres entrugaes escueyen / l’osu. Yo tamién. / Probes osos. / Probes lleones. / Probes de nosotres".

El llibru dedica un ampliu espaciu al amor, o quiciabes tou en realidá, anque se dilúi nes visiones versátiles que presenta y que van dende l’amor maternal, "Ye tar pendiente del mio amor pequeñín / l’home que más flores me punxo nel pelo na vida", pasando peles visiones del amor na amistá o pela alcordanza y la reconciliación colos amores pasionales del pasáu y hasta del futuru, colos que Castañón racionaliza abondo’l namoramientu: "Un airín de mayu refrescaba les mios coraes, / llistes pa dir abranzando / ún a ún / tolos amores / que tuvieron enantes na to vida / y hasta abrazando / ún a ún / los amores que dempués d’esti van venir".

Los mieos, tán presentes cuando hai sentimientos pel mediu, apaecen espresaos con gran aciertu en munchos de los versos, como nestos nos que Sofía amuesa’l mieu a quemase: "Taba pensando que siempres me costó facer semeyes del amor. / Como si fuera un garrar pela cola un cometa, una torperaza. / Impertinente, qué quies sostener. Qué quies guardar" y la medrana al fracasu: "¿Y si nun tamos al altor y quedar por siempres en papel? / Los dos sabemos que nun ye verdá que’l papel / aguante too".

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Les reflexones sobre la propia llingua entemécense coles del amor a lo llargo de los versos, "[...] toi deprendiendo a querer por fin nel mio idioma". Un poemariu que resulta duce ensin repunar, comprometíu ensin cayer nel panfletu y bien acertáu en xeneral. Una vuelta pola que pagó la pena la espera y qu’esperamos nun traiga un silenciu tan llargu detrás.