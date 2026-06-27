Regresó el viernes Chelo Sanjurjo a su tierra del occidente asturiano y volvieron sus mujeres en gouache sobre papel a mostrar sus mejores galas. La artista inauguró en el espacio de As Quintas, en La Caridad, "Desde el Occidente", una exposición comisariada por Santiago Martínez en la que junta la última obra, la de las últimas dos décadas, con algunos trabajos realizados este mismo año. Ella hubiera querido titularla "Miradas", porque esas mujeres que lleva toda la vida pintando tienen los ojos cerrados pero contemplan un mundo interior poderoso y sanador y la artista que las retrata también piensa en ellas antes de dibujarlas y las ve libres, independientes. "Son mujeres reales, son mujeres de la calle, mujeres de ahora, no son seres hieráticos".

Desde sus primeras colectivas a finales de los ochenta y su primera individual en 1991, en la Universidad Popular de Gijón, hasta ahora, las mujeres de Chelo Sanjurjo siempre han estado allí, aunque presentándose de distintas formas. Al principio con cierto grado de abstracción, más figurativas con los años, con gamas cromáticas también cambiantes que ahora, en esta última etapa, parecen simplificarse.

Chelo Sanjurjo vuelve al Occidente con sus mujeres

Le resulta difícil explicar el origen de estas mujeres e incluso el de su pintura. El arte estaba en casa, y no solo ni precisamente por su hermano, el pintor Bernardo Sanjurjo. La mayor influencia desde su nacimiento en Barres, Castropol, en 1947, fue su padre, José Manuel "Benito" Sanjurjo. Pintaba casas, pintaba murales, pintaba los nombres de los barcos y también pintaba una bicicleta, con líneas rectas, buen diseño, gusto. "Era muy artista también, tenía una sensibilidad especial, por ejemplo en Carnaval, pintándole una hilera de flores en un volante a una falda negra de mi hermana, era muy exquisito en eso, no había nadie más que fuera así". Chelo Sanjurjo repasa esa infancia y cuando llega a los años en que sacó la oposición y regresó de Madrid para incorporarse como profesora de diseño de interiores en la Escuela de Arte de Oviedo, uno no puede dejar de vincular aquel ejemplo en casa con lo que luego ella desplegó. Porque antes que el arte, explica, estuvo una forma de hacer las cosas en la que ella participaba todo el rato: carteles para la Escuela, murales para un stand en la Feria de Muestras, postales, recortes, cualquier dibujo.

En todos aquellos trabajos estaba una forma de pintar y el traslado de aquellas maneras a sus primeras exposiciones fue una evolución lógica. Sobre la aparición de las mujeres, admite que si tiene que buscar un lugar en el que podría haberlas ido a buscar por primera vez tuvo que ser en sus años madrileños. Chelo Sanjurjo era una joven estudiante de Arte apenada al ver a todas aquellas mujeres en las esquinas. "Me daba como muchísimo coraje, una pena enorme, mucha tristeza". Quizá dibujarlas era una forma de darles otra oportunidad, una vida muy libre y luminosa.

Una de las últimas "mujeres" de Chelo Sanjurjo. / CS

Con el tiempo, las mujeres de Chelo Sanjurjo fueron haciendo otras cosas y perdieron, si lo hubo, aquel primer correlato. Son mujeres serias, bulliciosas, no tan tristes como parecen. Y son mujeres enmarcadas también por una moda que a la artista siempre le interesó mucho. Los trajes, los colgantes y unos zapatos que le obsesionaban y que ahora, en los últimos dibujos, han desaparecido, dejando un cuerpo más resumido, sin pies, más suelto.

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La exposición "Desde el Occidente" se inauguró el viernes por la tarde con numeroso público. Chelo Sanjurjo estuvo acompañada por el comisario, Santiago Martínez; la alcaldesa del Franco, Cecilia Pérez; la concejala, Victoria Zarcero, y el presidente de As Quintas, Pepe Fernández. La muestra se puede visitar hasta el 31 de julio, de martes a domingo, en horario de 19.00 a 21.00 horas.