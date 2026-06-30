Rosalía y Karol G acaban con los rumores de rivalidad con una confesión inesperada en pleno 'Lux Tour'

Rosalía y Karol G han firmado un momento viral y muy esperado por los fans. La catalana sorprendió al público del Kia Forum de Inglewood, en Los Ángeles, al invitar a la colombiana a subir al escenario durante uno de los tramos más comentados de su 'Lux Tour: el confesionario previo a 'La Perla.

Durante años, los seguidores de ambas artistas han alimentado teorías sobre una supuesta rivalidad, avivada por comparaciones musicales, lecturas de gestos y la ausencia de una colaboración entre las dos. Pero la imagen de Rosalía y Karol G juntas, abrazadas, sonrientes y hablándose con complicidad, bastó para desmontar de golpe buena parte del relato.

Antes de sentarse en el confesionario, Rosalía presentó a la intérprete de 'Tropicoqueta' con palabras de admiración. La definió como una mujer fuerte, una artista capaz de romper fronteras y una auténtica leyenda. El público respondió con una ovación y la entrada de La Bichota se convirtió en uno de los grandes momentos virales de la noche.

"Otro nivel de amistad"

La aparición de Karol G, sin embargo, tenía otra carga. Ya dentro del confesionario, la colombiana reconoció que, aunque ambas ya se conocían, ese encuentro se sentía como "otro nivel de amistad". La frase tardó muy poco en saltar de los vídeos grabados por fans a X, TikTok e Instagram, donde muchos usuarios la interpretaron como el cierre simbólico de los rumores sobre una mala relación entre las dos estrellas latinas.

Pero la gran sorpresa llegó cuando Karol G decidió abrirse sobre una antigua relación sentimental. La cantante contó que estuvo con una persona a la que no le gustaba celebrar su cumpleaños con ella, algo que empezó a repetirse año tras año hasta convertirse, según explicó, en un patrón imposible de ignorar.

Rosalía escuchaba con atención cuando la colombiana relató el episodio que terminó marcando un antes y un después. Según contó, ambos tenían preparado un viaje para celebrar el cumpleaños de él en otra parte del mundo. Estaban con las maletas, en el aeropuerto y en la sala de espera, cuando la otra persona decidió no seguir adelante con el plan.

"Me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo", confesó Karol G ante los aplausos del público.

"Imperdonable"

Rosalía no dudó en posicionarse. Para la catalana, dejar a alguien en la sala de espera del aeropuerto en una situación así era algo "bastante imperdonable". Después, conectó la historia con el espíritu de 'La Perla', la canción que se ha convertido en el momento de catarsis de su gira y en una especie de ceremonia colectiva contra los "perlas" sentimentales.

La colombiana no dio nombres ni señaló directamente a ninguna expareja, aunque las redes hicieron lo que mejor saben hacer: teorizar, rebobinar cronologías y buscar destinatario a cada frase.

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