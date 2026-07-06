El Principado llevará el ciclo de cine de verano de la Agenda 2030 a diez concejos para acercar a través de la cultura la reflexión sobre la crisis climática y sus consecuencias
La programación recorrerá una decena de concejos, con sesiones previstas en Quirós, Langreo, Cangas de Onís, Candamo, Grandas de Salime, Ibias, Illas, Yernes y Tameza y Teverga, además de otras localidades que se incorporarán al circuito
El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha una nueva edición del ciclo «Cine de verano: emergencia climática a través del cine», una iniciativa impulsada a través de la Dirección General de Agenda 2030. El programa recupera el formato estrenado el pasado año para acercar a la ciudadanía, a través de propuestas culturales y de ocio, la reflexión sobre la crisis climática y sus consecuencias sociales, ambientales y territoriales.
Juan Ponte, director general de Agenda 2030, ha querido destacar el objetivo de que «ningún territorio quede atrás». Con esta idea, la programación recorrerá este verano una decena de concejos, con sesiones previstas en Quirós, Langreo, Cangas de Onís, Candamo, Grandas de Salime, Ibias, Illas, Yernes y Tameza y Teverga, además de otras localidades que se incorporarán al circuito.
La programación apuesta por películas accesibles para todos los públicos que, sin renunciar al componente lúdico, invitan a reflexionar sobre algunos de los grandes retos medioambientales de nuestro tiempo. Entre los títulos seleccionados figuran "Robot salvaje", "Flow", "Las cuatro almas del coyote" o "Un pequeño plan: cómo salvar el planeta".
La propuesta pretende acercar los valores y fines de la Agenda 2030 a todo el mundo. En este sentido, Ponte ha defendido que no debe entenderse como un documento técnico alejado de la ciudadanía, sino como una hoja de ruta vinculada a cuestiones que afectan a la vida cotidiana, como la calidad del aire, la igualdad entre mujeres y hombres o la lucha contra la emergencia climática.
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