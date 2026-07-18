De un mapa literario a la traducción al asturiano, el imperecedero factor "Odisea" (con o sin Christopher Nolan) también llega a Asturias

No hace falta que la espectacular versión de la "Odisea" de Christopher Nolan llegue a los cines para que la obra de Homero esté de moda. Casi tres mil años siendo el gran relato occidental primigenio dejan, en realidad, el estreno de ayer en poca cosa, aunque son factores que incrementan el tirón perpetuo de Homero.

Detrás del mostrador de la librería Matadero Uno, en Oviedo, Luciano Hevia Noriega admite que la sección de clásicos romanos y griegos siempre funciona muy bien, con lo que el factor Nolan es "difícil de discernir". Eso sí, las editoriales han aprovechado para sacar "ediciones pintureras". La de Blackie Books ya salió hace un par de años, pero Austral o Penguin han remozado sus ediciones clásicas con cantos tintados y tapa dura. En todo caso, resume, "por la que pregunta más gente y sigue gozando del favor de más lectores es la de Alianza, la canónica de García Gual".

Matadero, como tantas librerías, ha aprovechado el estreno de la "Odisea" para mimar sus escaparates, también con nuevos libros sobre el director, como el de Blume, "La épica del tiempo", recién editado. Entre esas novedades, destaca un nuevo mapa literario del sello asturiano Aventuras literarias. El proyecto de Mónica Vacas y Dani Castillo nació ya hace quince años con un diseño de carpetas con mapas de territorios inspirados en las grandes obras. Y si uno de los primeros que afrontaron fue "La Regenta", la obra preferida de Vacas, ante el anuncio de que Nolan iba a hacer la "Odisea", Castillo planteó ponerse con la suya, "La Ilíada". Han estado dos años trabajando en los dos poemas de Homero y acaban de lanzar al mercado un mapa literario que incluye todas las peripecias de Ulises (también el viaje que inventa cuando se hace pasar por un vagabundo cretense), el viaje de su hijo Telémaco y la expedición de Troya, con una relación de todas las naves y una recopilación de todos los héroes que se enfrentaron y a cuántos eliminó cada uno.

La aventura tenía algo de novedad para la pareja, pues a diferencia del Oviedo de Clarín, el Londres de Conan Doyle o el Nueva York de Lorca, por citar otras de sus ediciones, era la primera vez que se enfrentaban a una cartografía que no era real. Para lograrlo, partieron de un mapa americano de 1916 dedicado a la enseñanza del latín, dejaron la parte oriental de las islas griegas sin modificar y, a medida que avanzaban hacia la izquierda, empezaron a transformar la geografía para hacerla irreal e incluir sirenas, el Hades, a Calipso en Ogigia… Castillo admite que los años de trabajo con las cartografías reales les dio "mano" para poder inventar, y que encontraron apoyo en muchos libros del XIX, en especial de viajeros ingleses, que rastrearon ese universo tratando de localizarlo sobre el terreno, y con éxito. Lo que da la medida, concluye, de que "Homero viajó allí o hablaba con marineros que estuvieron allí; cuando cita el azafrán hay flores de azafrán, los vientos que describe siguen comportándose así en esas costas, hay una gran parte de realidad detrás de esa ficción".

La otra realidad, profunda, es la de la vida, la esencia del ser humano, que condensa la obra. Así lo explica Xosé Gago, traductor de la "Odisea" al asturiano, cuya primera mitad, los primeros 12 cantos, publicó Trabe hace 18 años y cuya segunda parte ha logrado finalizar este año y, confía, verá pronto la luz. "La Odisea", desarrolla, "es una representación de la vida del ser humano, y depende de la época o de las edades, si eres un guaje o si eres vieyu, interesa de una forma o de otra. Habla de los problemas que tiene la existencia, de cómo su propia naturaleza está siempre en juicio con un mundo cambiante, terrible y maravilloso. Ulises vive en un mundo de destrucción y de bestias y cuando la ninfa le ofrece ser inmortal él dice que no, que quiere volver a casa. Entre la animalidad y convertirse en un dios, acaba escogiendo lo que le hace humano, volver con la muyer, con el fíu, a su tierra. Es una lección importantísima".

Gago afrontó la traducción al asturiano de Homero del original griego para ver si la llingua era capaz. Y como lo era, fue durante muchos años abordándolo "a cachinos". Buscando una adaptación aceptable al hexámetro, respetando la métrica, partiendo casi desde cero en el vocabulario. Su triunfo lingüístico no está exento de amargura. "Por lo que se refiere al asturiano", añade, "estamos perdiendo posibilidades de convertir a Asturies en lo que debería ser, escaeciendo una comunidad histórica que debería respetarse más a sí misma".

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De vuelta a Homero, ese deslumbramiento que refiere Gago se parece al que confiesa el poeta asturiano y profesor de latín en la Universidad de Oviedo Aurelio González Ovies. "Es una epopeya preciosa. Cuando la traduces del griego, como hicimos en la carrera, ves que en sonoridad, en ritmo, en contenido es inigualable. Frente a la “Ilíada”, es más humana, puede aplicarse a cualquier problema que tengamos en el vivir de cada uno". Con Nolan o sin Nolan, la vigencia de Ulises no tiene fin.