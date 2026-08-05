Hay que admitirlo: España también se ha rendido al fenómeno ‘Murdoku’, ese cóctel de Cluedo y sudoku en el que muchos han encontrado un pasatiempo para olvidar las pantallas. El verano es la época ideal para coger el boli y resolver un acertijo tras otro mientras se suceden las horas en un chiringuito, una piscina o una tranquila terraza a la sombra. Ahora bien, que sea uno de los libros más vendidos no significa que esta ‘sopa de letras del siglo XXI’ no sea compatible con la mejor literatura. La Literatura, con mayúsculas. Esa que fuerza viajes transoceánicos con el poder de las palabras, que teje historias del pasado y también del futuro, que hace sentir el frío de otras latitudes cuando el termómetro se dispara en la enésima ola de calor.
Decir que hay un libro para cada persona es un tópico, pero no es un tópico erróneo. Quizás, si acaso, sea incorrecto, incompleto: hay millones de novelas, poemarios o ensayos esperando a una mente que encuentre en sus páginas matices que ni los propios autores habían descubierto aún. Hasta premios Nobel como Hang Kang descubren destellos entre su prosa cuando debaten con sus lectores. Lo mismo les ocurre a jóvenes talentos nacionales como Mónica Ojeda o Nerea Pallares y a plumas consolidadas de la talla de Emmanuel Carrère, Nieves Herrero o Manuel Jabois.
Todos sus relatos tienen cabida en agosto, un mes históricamente ligado a las historias ligeras, a los misterios sin resolver, a los chispazos románticos. Pero encontrar un ‘pasapáginas’, una obra que engancha, que roba horas a las noches más cortas del año, no está reñido con la calidad literaria. Aquí van unas propuestas para hacer del verano un viaje más allá de los límites de la tinta.
Las recomendaciones de Inés Martín Rodrigo
Las lecturas recomendadas
El verano es entretenimiento, pero también aprendizaje. En los 31 días que dura el mes de agosto hay tiempo para menguar la eterna lista de clásicos pendientes, para ponerse al día con las novedades que han arrasado en las ferias de primavera y para conocer el pasado, porque es la mejor forma de no repetir los errores.
No importa si buscas una lectura ligera para desconectar, una novela que te atrape hasta olvidar el reloj o un ensayo que te obligue a mirar el mundo desde otra perspectiva. El verano ofrece ese lujo cada vez más escaso: tiempo. Tiempo para leer sin prisas, para dejarse sorprender por autores nuevos y para reencontrarse con esos libros que llevan demasiado tiempo esperando un hueco en la estantería. Aquí van varias ideas para sobrevivir al verano más caluroso de todos los que hemos vivido.
¿Y un buen podcast?
El videopódcast ‘Libros y cosas’ del suplemento literario abril de Prensa Ibérica es ya un formato más que consolidado. Cada semana, uno de los autores más reconocidos de la industria en España conversa con la escritora y periodista Inés Martín Rodrigo y el director del semanario, Álex Sàlmon. En media hora de conversación les da tiempo a repasar la obra del invitado, revisar sus proyectos y reflexionar sobre la propia literatura.
En lo que va de año han pasado por su mesa Elvira Lindo, Lucía Solla Sobral, Juan Luis Arzuaga, Juan del Val, Kiko Amat, Laura Ferrero o Ignacio Martínez de Pisón.
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
Texto: Olaya González (Redacción Central PI); Valeria Montero, Saúl Fernández y Adema Kuandykova (La Nueva España); Ramón Vendrell, David Morán, Anna Abella y Judit Bertran (El Periódico); Pedro del Corral (El Periódico de España); Antonio Luis Ginés (Diario Córdoba); Jonás Herrera (La Crónica de Badajoz); Juan Gaitán y Javier García Recio (La Opinión de Málaga); J. M. Lax Asís (La Opinión de Murcia); Ana Carro (La Opinión A Coruña); Amparo Soria (Levante-EMV); Francisco R. Pastoriza (Faro de Vigo).
Recomendaciones literarias: Inés Martín Rodrigo (Abril).
Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.
Dirección: Gemma Robles.