La Nueva España

LECTURAS PARA DESCONECTAR

Un verano de mil y una historias: libros para sobrellevar el calor

Hay que admitirlo: España también se ha rendido al fenómeno ‘Murdoku’, ese cóctel de Cluedo y sudoku en el que muchos han encontrado un pasatiempo para olvidar las pantallas. El verano es la época ideal para coger el boli y resolver un acertijo tras otro mientras se suceden las horas en un chiringuito, una piscina o una tranquila terraza a la sombra. Ahora bien, que sea uno de los libros más vendidos no significa que esta ‘sopa de letras del siglo XXI’ no sea compatible con la mejor literatura. La Literatura, con mayúsculas. Esa que fuerza viajes transoceánicos con el poder de las palabras, que teje historias del pasado y también del futuro, que hace sentir el frío de otras latitudes cuando el termómetro se dispara en la enésima ola de calor.

Decir que hay un libro para cada persona es un tópico, pero no es un tópico erróneo. Quizás, si acaso, sea incorrecto, incompleto: hay millones de novelas, poemarios o ensayos esperando a una mente que encuentre en sus páginas matices que ni los propios autores habían descubierto aún. Hasta premios Nobel como Hang Kang descubren destellos entre su prosa cuando debaten con sus lectores. Lo mismo les ocurre a jóvenes talentos nacionales como Mónica Ojeda o Nerea Pallares y a plumas consolidadas de la talla de Emmanuel Carrère, Nieves Herrero o Manuel Jabois.

Todos sus relatos tienen cabida en agosto, un mes históricamente ligado a las historias ligeras, a los misterios sin resolver, a los chispazos románticos. Pero encontrar un ‘pasapáginas’, una obra que engancha, que roba horas a las noches más cortas del año, no está reñido con la calidad literaria. Aquí van unas propuestas para hacer del verano un viaje más allá de los límites de la tinta.

Las recomendaciones de Inés Martín Rodrigo

'Años luz' de James Salter
'Años luz' de James Salter
Cuenta la historia de Viri y Nedra, el matrimonio Berland, su concepción y ocaso a lo largo de los años. Su prosa, adictiva y sugerente, artesanal, llena de matices, es capaz de describir, sin caer en la cursilería, la pasión que, pese a todo, desprende una ruptura amorosa.
'Historias de fantasmas' de Siri Hustvedt
'Historias de fantasmas' de Siri Hustvedt
Lo empezó a escribir 15 días después de la muerte de Paul Auster, su marido. Precioso, triste, conmovedor y admirable el relato que hace del duelo, de los últimos días del escritor, de cómo el tiempo perdió “toda forma reconocible”. Una hermosa sinfonía de despedida, híbrida y fragmentaria, una carta de amor inmortal.
'Fun home' de Alison Bechdel
'Fun home' de Alison Bechdel
Son contados los libros que te cambian sin hacerlo, que consiguen ayudarte a descubrir quién eres, iluminan esa identidad que es incógnita, hasta que la literatura la descifra. Fue lo que me pasó con esta 'familia tragicómica', que acaba de regresar a las librerías en una preciosa edición coleccionista para celebrar su 20 aniversario.
'En la naturaleza las cosas crecen' de Yiyun Li
'En la naturaleza las cosas crecen' de Yiyun Li
En un libro surgido de aquellos días de profundo desconsuelo, no hay ni rastro de sensiblería. Tampoco condescendencia ni victimismo. Sí honestidad, con párrafos de una dureza difícil de digerir, crudeza, valentía y toda la potencia narradora de una escritora portentosa, incluso en los peores momentos de su vida.
'Los antropólogos' de Aysegül Savas
'Los antropólogos' de Aysegül Savas
Savas hace gala de una prosa sencilla y delicada para conmover al lector. La cotidianidad, con sus anhelos, sus carencias, sus temores y sus alegrías, también sus decepciones, de las relaciones, de amor, familiares, de amistad, que dan forma, a veces hasta deformarla, a esa vida que tratamos de contener, y controlar.
'Inventario de lo que queda cuando el bosque arde' de Michele Ruol
'Inventario de lo que queda cuando el bosque arde' de Michele Ruol
Ruol cuenta de forma muy original una de las mayores tragedias que pueden vivirse, la muerte de los hijos, Mayor y Menor en la novela. Un libro necesario, me atrevo a decir, que sitúa al lector en un lugar incómodo, y sin embargo acogedor.
'Pánico y ternura' de Paz López
'Pánico y ternura' de Paz López
El reclamo de "una reflexión sobre la ternura como forma de resistir a la brutalidad del mundo" me persuadió, primero, y, luego, al adentrarme en la lectura, me convenció, hasta el punto de sentir una cierta envidia por lo sucedido en Chile, un ensayo así convertido en 'best seller', algo insólito en España. Ojalá la suave brisa estival obre el milagro.
Extra: los 10 libros más vendidos en España
Extra: los 10 libros más vendidos en España
Entre los más populares aparecen novelas de realismo mágico, historia, romance, psicología y mucho más. Sus autores nos trasladan a una mirada de mundos paralelos, nos invitan a viajar en tiempo y en espacio, a cumplir nuestros sueños más sagrados y a afrontar nuestros temores más oscuros.

 

Las lecturas recomendadas

 

El verano es entretenimiento, pero también aprendizaje. En los 31 días que dura el mes de agosto hay tiempo para menguar la eterna lista de clásicos pendientes, para ponerse al día con las novedades que han arrasado en las ferias de primavera y para conocer el pasado, porque es la mejor forma de no repetir los errores.

No importa si buscas una lectura ligera para desconectar, una novela que te atrape hasta olvidar el reloj o un ensayo que te obligue a mirar el mundo desde otra perspectiva. El verano ofrece ese lujo cada vez más escaso: tiempo. Tiempo para leer sin prisas, para dejarse sorprender por autores nuevos y para reencontrarse con esos libros que llevan demasiado tiempo esperando un hueco en la estantería. Aquí van varias ideas para sobrevivir al verano más caluroso de todos los que hemos vivido.

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¿Y un buen podcast?

 

El videopódcast ‘Libros y cosas’ del suplemento literario abril de Prensa Ibérica es ya un formato más que consolidado. Cada semana, uno de los autores más reconocidos de la industria en España conversa con la escritora y periodista Inés Martín Rodrigo y el director del semanario, Álex Sàlmon. En media hora de conversación les da tiempo a repasar la obra del invitado, revisar sus proyectos y reflexionar sobre la propia literatura.

En lo que va de año han pasado por su mesa Elvira Lindo, Lucía Solla Sobral, Juan Luis Arzuaga, Juan del Val, Kiko Amat, Laura Ferrero o Ignacio Martínez de Pisón.

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RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA

 

Texto: Olaya González (Redacción Central PI); Valeria Montero, Saúl Fernández y Adema Kuandykova (La Nueva España); Ramón Vendrell, David Morán, Anna Abella y Judit Bertran (El Periódico); Pedro del Corral (El Periódico de España); Antonio Luis Ginés (Diario Córdoba); Jonás Herrera (La Crónica de Badajoz); Juan Gaitán y Javier García Recio (La Opinión de Málaga); J. M. Lax Asís (La Opinión de Murcia); Ana Carro (La Opinión A Coruña); Amparo Soria (Levante-EMV); Francisco R. Pastoriza (Faro de Vigo).

Recomendaciones literarias: Inés Martín Rodrigo (Abril).

Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.

Dirección: Gemma Robles.

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