Así fue el rescate del patrimonio histórico de San Juan de la Peña: "El humo nos obligó a salir en medio de la operación"

Ha sido una operación de rescate del patrimonio histórico delicada y peligrosa. Y el monasterio viejo de San Juan de la Peña todavía corre el riesgo de ser pasto de las llamas. Así lo confirma el teniente coronel jefe del IV Batallón de la UME, Joaquín Núñez Regodón, que ha estado al frente de los trabajos de traslado de cuadros, joya y restos óseos que se encontraban dentro del emblemático recinto románico. Un lugar donde "la humanidad se muestra pegada a la roca", según escribió Miguel de Unamuno.

Aunque la Unidad Militar de Emergencia cuenta con unidades especializadas en el rescate de patrimonio cultural, en el caso de San Juan de la Peña (en los dos monasterios) se ha tenido que realizar con el propio personal dedicado a la extinción, pues la operación en la tarde del jueves fue "tremendamente urgente". Los fuegos avanzaron de forma más rápida de lo previsto y el miedo a que el recinto fuera pasto de las llamas fue más que real y todavía no están asegurados del todo. "La operación se precipitó todo porque no había nadie en la zona", indica el teniente coronel. Los pueblos estaban evacuados, las comunicaciones fallaban y los militares que entraron en el panteón, claustro y otros espacios se hacían de forma precaria a través de mensajes de voz.

La intervención en el monasterio viejo se tuvo que realizar "en dos tandas" porque el calor de las llamas impedía otro tipo de actuación. La primera entrada en el edificio histórico estuvo marcada por la gran cantidad de humo que se estaba generando y con unas "indicaciones someras" se pusieron a salvo las obras de arte más destacadas.

Los militares trabajaron en un contexto en el que el fuego cubría una de los caminos definidos como ruta de emergencia para poder abandonar el área. "La entrada fue precipitada, sacando los primeros restos, hasta que el humo les obligó a salir", señala Núñez Regodón sobre esos primeros momentos. Trabajaron a toda prisa hasta que las llamas se acercaron tanto al recinto que obligaron a abandonar la zona a la espera de que las condiciones mejoraran.

La segunda entrada fue "más sosegada" y con la compañía de personal técnico del Gobierno de Aragón. En este momento también se establecieron protecciones para los restos que no se pueden extraer, los propios elementos arquitectónicos de más valor, así como las cavidades de la cueva que tienen gran importancia histórica y que se encuentran a merced de los elementos.

Del monasterio viejo se han sacado los restos de los primeros reyes del Reino de Aragón, como se ha podido ver al estar depositados en urnas transparentes. De esta forma en el museo de Huesca se custodian de forma temporal lo que queda de Ramiro I, Sancho Ramírez o Pedro I, así como otros miembros de los linajes reales. También tuvieron que sacar varios trajes mortuorios, como el del conde de Aranda, así como su indumentaria militar.. "Son restos de gran interés para la historia", insiste el portavoz de la UME. Entre los elementos que se han puesto a salvo también destaca la reproducción del Grial que se custodió durante años en el interior del templo.

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En este viernes los monasterios "no están 100% protegidos del fuego", aunque los técnicos consideran que la propia ubicación del monasterio viejo dentro de la roca le proporciona protección frente a las llamas. Con todo, la seguridad no está garantizada por la gran cantidad de vegetación que lo rodea y por los techos de madera de sus bóvedas. La previsión que maneja la unidad de emergencias es que el fuego pasará por encima de los edificios patrimoniales sin acabar afectado.