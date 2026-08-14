Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Música

V, de BTS, revela un grave problema de audición en medio de su gira mundial

Los síntomas empeoraron durante su servicio militar obligatorio, realizado entre 2023 y 2025

V, de BTS, revela un grave problema de audición en medio de su gira mundial.

V, de BTS, revela un grave problema de audición en medio de su gira mundial. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Seul

SV, miembro de la banda de K-pop BTS, ha revelado que sufre una importante pérdida de audición en su oído derecho, un problema que empeoró durante su servicio militar obligatorio, mientras el grupo más famoso del K-pop se encuentra en una gira mundial, celebrando su retorno a los escenarios.

"Si por este oído escucho 100, por este otro solo escucho 30", dijo V el miércoles, en una transmisión en vivo en la plataforma para fans en línea Weverse, acompañado de su compañero Jungkook.

V añadió que los síntomas empeoraron durante su servicio militar obligatorio, realizado entre 2023 y 2025, y que entonces llegó a pensar que se trataba de una "cuestión de fuerza mental", influido por el ambiente de entrenamiento.

El artista, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, dijo que actualmente toma medicación regularmente y acude al hospital, aunque no reveló un diagnóstico concreto ni la causa.

La revelación llega en plena gira mundial 'Arirang World Tour'. Tras actuar los días 10 y 11 en la ciudad estadounidense de Baltimore, BTS tiene previsto presentarse el 15 de agosto en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Noticias relacionadas

La gira, que marca el regreso del septeto después de que todos sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio, ha estado acompañada de algunos contratiempos físicos. En el concierto de retorno del grupo en Seúl en marzo, su líder, RM, tuvo que actuar con el tobillo escayolado tras lesionarse durante un ensayo.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
  2. Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
  3. Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
  4. El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
  5. El Principado valora un barrio de Oviedo para acoger a menores 'absolutamente integrados' y acompañados las 24 horas
  6. El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
  7. Decepción en los concejos de interior del centro de Asturias, donde no pudo verse el eclipse, aunque en Grado el programa festivo animó la noche
  8. Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano

La inolvidable experiencia del eclipse en el mejor cielo de Asturias: "Éramos solo 50 personas y seguimos con la piel de gallina"

La inolvidable experiencia del eclipse en el mejor cielo de Asturias: "Éramos solo 50 personas y seguimos con la piel de gallina"

"Que GRAVITEO elija A Coruña significa reconocer su potencial"

"Que GRAVITEO elija A Coruña significa reconocer su potencial"

El Gobierno investiga la aparición de marcas de perdigones en la orca ibérica Toñi en aguas de Gibraltar

El Gobierno investiga la aparición de marcas de perdigones en la orca ibérica Toñi en aguas de Gibraltar

El ambiente en la primera corrida de toros de la feria de Gijón, en imágenes

El ambiente en la primera corrida de toros de la feria de Gijón, en imágenes

El 'ultra' británico Farage revalida su escaño en Westminster con más votos que en 2024

El 'ultra' británico Farage revalida su escaño en Westminster con más votos que en 2024

La oposición en Noreña teme que la crisis interna en IPÑ afecte la estabilidad del concejo: "Es un claro ejemplo del desgobierno durante este último mandato"

La oposición en Noreña teme que la crisis interna en IPÑ afecte la estabilidad del concejo: "Es un claro ejemplo del desgobierno durante este último mandato"

Nueva jornada de huelga en la compañía Ryanair

La industria auxiliar de Arcelor incorpora un centenar de personas para las paradas del verano

La industria auxiliar de Arcelor incorpora un centenar de personas para las paradas del verano
Tracking Pixel Contents