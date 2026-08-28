Anuncio en redes sociales
Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro
La noticia ha llegado en medio del parón indefinido que Rozalén anunció a finales del pasado año tras 15 años de "productividad continua"
EFE
Rozalén ha anunciado en sus redes sociales que está embarazada del que será su primer hijo con una imagen junto a su pareja, la imagen de la ecografía y un simpático mensaje: "Pollito vasco manchego en camino!!!".
"Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas... Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra", prosiguen las palabras que ha publicado la artista albaceteña en Instagram.
La noticia ha llegado en medio del parón indefinido que Rozalén anunció a finales del pasado año tras 15 años de "productividad continua", lo que ella llamó su "descanso de la guerra" tras seis discos de estudio, desde 'Con derecho a...' (2013) hasta 'El abrazo' (2024).
"Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de un libro y ahora también de esta criatura", ha informado la artista, dando así también la primera noticia de que se encuentra inmersa en dar rienda suelta a su faceta como autora literaria, sin más detalles al respecto.
En el pasado ya publicó el libro 'Cerrando puntos suspensivos', "una libre y honesta recopilación de reflexiones acerca de los momentos y situaciones más emocionantes e importantes de los últimos años".
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