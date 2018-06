Del Avilés al Navarro

Ramón del Busto será nuevo jugador del Navarro. El ex capitán del Avilés Stadium, tras rechazar la oferta de renovación del cuadro recién ascendido a Preferente, recalará en la escuadra de Valliniello la próxima temporada. El centrocampista, que estuvo unas semanas lejos de Asturias, en Sudáfrica, tenía una oferta de Abraham Albarrán para regresar al Real Avilés. No obstante, tras la renuncia del técnico a sentarse en el banquillo del Suárez Puerta, el jugador descartó una buena ristra de ofertas -Lugones, Roces, Tuilla, entre otros- para jugar en el equipo de Héctor Suárez.

"Tenía la espina de jugar en el Navarro, porque cuando salí del Universidad de Oviedo, iba a venir para acá, pero tuve que dejar el fútbol por tres años, tras una buena oferta laboral, en Valencia", explica el jugador de 33 años. Del Busto no salió de la mejor manera del Avilés Stadium. Si bien, para el avilesino eso ya es una etapa pasada. "Del Stadium me llevó gratísimos recuerdos. Solo me quedo con lo bueno. Si juego contra ellos, solo recordaré los buenos ratos. Ojalá pueda volver a jugar allí cuando pase un tiempo, si el cuerpo me lo permite", indica.

Del Busto es uno de los 8 jugadores -cinco de Avilés y tres de fuera- con los que contaba Abraham Albarrán para la próxima temporada del Real Avilés, a quien también se puede enfrentar el año que viene, si el Langreo no asciende a Segunda B. "Se puede quedar una Preferente con un nivel muy parecido a la Tercera División. En los últimos años ya hemos visto que no es tan sencillo mantenerse en la categoría", asevera Del Busto, quien tiene experiencia en categorías superiores, con el Universidad de Oviedo.

El avilesino estuvo fuera hace unas semanas, en Sudáfrica, donde trabajó para la empresa P&D Automatizacion, instalando aparatos de climatización en una planta solar. Aunque el trabajo le ocupará su tiempo, Ramón del Busto ya encara una nueva etapa.