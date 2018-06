Equisoain busca desquitarse en los Juegos del Mediterráneo

No ha sido una temporada sencilla para la judoka navarra del Judo Avilés, Jaione Equisoain. Tras caer a las primeras de cambio en el Europeo de Israel, en el que la deportista de 24 años compitió infiltrada, la pamplonica quiere quitarse el mal sabor de boca en un marco incomparable como los Juegos del Mediterráneo. Allí coincidirá con deportistas de talla mundial como Lydia Valentín o Mireia Belmonte, que de hecho será la abanderada del combinado español, en la cita de Cambrils, Tarragona.

La competición para Equisoain arrancará el 27 de junio, peor hasta el 26 no conocerá a su rival. "Es una cita importante, es como unos Juegos Olímpicos pero en pequeña escala", describió la judoka. "En los europeos, siempre estamos las mismas, pero aquí es la primera vez para mí que voy a estar una villa olímpica, con otros compañeros", indicó la deportistas, que espera lograr el mejor puesto posible en la categoría de menos 57 kilos. "No va a ser sencillo, aunque por cuestiones lógicas hay países que no están, hay buen nivel", dijo.

"Todas las delegaciones van a tener gente buena, pero pienso que en mi peso, Kosovo va a ser el combinado más fuerte, muy seguido de Francia, y prestando especial atención también a Túnez y Marruecos", valoró.

Equisoain valoró el apoyo de sus compañeras, también judokas destacadas en el panorama avilesino, como Andrea Barreiro. "Me ayudan mucho a entrenar, y eso que ellas ya acabaron la temporada", finalizó.