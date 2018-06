Jordi Alba no entiende las críticas a Messi

Jordi Alba, defensa de la selección española, dijo ayer que no entiende las "críticas" hacia su compañero en el Barcelona Lionel Messi por el debut con empate de Argentina ante Islandia (1-1). "No entiendo las críticas hacia Leo, pero, bueno, tampoco entiendo muchas cosas. Es un jugador único que hace por supuesto mejor a su selección y cualquiera que entienda de fútbol no tiene que criticar a Leo, pero para eso hay mucha gente de todo tipo", dijo.