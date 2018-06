Neymar, recuperado, apunta a titular

Tras retirarse del entrenamiento de hace tres días por unas molestias en el tobillo derecho, el seleccionador de Brasil, Adenor Bacchi "Tite" confirmó ayer en rueda de prensa que el delantero del Paris Saint Germain será titular ante Costa Rica. El once inicial va a ser el mismo que contra Suiza, es un partido decisivo", aseguró el técnico de la Canarinha en el Saint Petersburg Stadium. El entrenador afirmó que "Neymar no está haciendo ningún sacrificio" en su reaparición, ya que si estuviera en riesgo de recaer en su lesión no le alinearía". "Necesita cinco partidos buenos para estar a punto", valoró el entrenador.