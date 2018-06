El TAD pone en jaque la clasificación del grupo II de la Tercera asturiana

Una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) ha abierto algunas incógnitas en la Tercera División de Asturias. Mientras el Langreo se prepara para el decisivo encuentro de mañana (18 horas) ante el Orihuela, en el que se juega el ascenso a Segunda B (en la ida perdieron 2-1 en el campo del club alicantino), el partido que un colegiado les dio por ganado ante el Colunga aún trae cola. La trae por la decisión que ha tomado el TAD, que quita la razón tanto al colegiado de ese encuentro como al juez único de Competición de la Federación Asturiana, que decidieron dar la victoria por 3-0 al Langreo y sancionar con la perdida de tres puntos a los del Oriente.

En ese partido, el Langreo pidió no jugar si el Colunga no llevaba unas camisetas que les permitieran a ellos jugar con su equipación habitual y el árbitro les dio la razón. Había sucedido ya en temporadas anteriores que los de Ganzábal se había visto obligados a jugar en su campo con la segunda equipación porque el Colunga no había acudido con una camiseta que no coincidiera con los colores de la habitual camiseta azulgrana del Langreo. Hartos de esta situación, desde el club del Nalón decidieron advertir con antelación a su rival de que, si no solucionaban el problema, el choque no se iba a jugar. El Colunga llegó con la camiseta de siempre y el encuentro no se jugó.

El TAD reconoce que, "más allá de dejar sin efecto la sanción, este tribunal no puede proceder a la concreción de los aspectos organizativos de la competición toda vez que dicha facultad compete a la federación deportiva". Aún así, se abre otra pregunta. La segunda plaza con la que acabó la competición el Langreo le clasifica para jugar la Copa del Rey toda vez que el primer clasificado, el Real Oviedo B, no puede jugarla al ser un filial. Sin esa victoria, el equipo azulgrana habría acabado tercero y el Marino de Luanco segundo, siendo los de Gozón los que se habrían ganado el derecho a disputar esa competición.

La decisión del TAD de estimar parcialmente un recurso del Colunga contra la sanción que les dio como perdido en partido el pasado mes marzo altera la clasificación del Grupo 2 de Tercera División, el asturiano, y la fase de ascenso a Segunda B. La resolución deja sin efecto la sanción de pérdida del encuentro al Colunga ante la UP Langreo y la multa de 750 euros impuesta al primero el 27 de marzo por el juz único de Competición de la Federación Asturiana, y ratificada después por el Comité de Apelación de la Federación Española (RFEF).



El colegiado de aquel choque dio por suspendido el mismo después de esperar media hora a que el equipo visitante cambiara su equipación, ante la coincidencia de colores de las camisetas de los dos clubes. Esta decisión y las posteriores de los órganos disciplinarios de la RFEF otorgaron los tres puntos al Langreo, que acabó segundo del grupo II de Tercera con 78 puntos y dos más que el Marino de Luanco (76), ambos tras el Real Oviedo B, líder con 82.



La resolución del TAD se produjo ayer después de que ya se haya disputado la eliminatoria de ascenso a Segunda B, en la que el Langreo ha jugado como segundo, algo que sin ese encuentro no tendría porque haber sido así. Habría dependido del resultado de ese partido.También el fallo del TAD influye en la próxima edición de la Copa del Rey ya que la segunda posición en la clasificación de la liga regular otorga plaza para competir en ésta.



El tribunal no estimó la otra reclamación del Colunga para que señalara fecha y hora para la disputa del encuentro suspendido y determinara las medidas necesarias en materia de equipación para evitar un nueva confusión.