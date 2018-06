Hernán: "Hemos sabido aprender de las derrotas anteriores"

El Langreo es de Segunda B después de tres cursos en Tercera y lo es tras superar una campaña complicada y tres eliminatorias en unos play-offs de infarto. Pero este ascenso tiene un nombre propio, el de Florentino Quirós Montes. El entrañable delegado azulgrana, que el pasado mes de enero falleció a los 72 años. Ese fatídico día todos en el club se conjuraron para llevar al Langreo a la categoría de bronce del fútbol nacional y el mítico Quirós les ha llevado de la mano.

Hernán Pérez llegó a la zona de prensa del Nuevo Ganzábal acompañado de todo su cuerpo técnico y de Mari, la mujer de Quirós, quien portaba una fotografía de su marido. El técnico recordó que "en estos tres años se ha demostrado que ascender es muy complicado y por eso tuvimos que mandar a alguien ahí arriba para que nos echara una mano y ha podido ser y por eso este ascenso es para todo ellos y, como no, para Quirós".

Si Hernán Pérez recordaba esa manita que les echó Quirós desde el cielo, el capitán Pablo Acebal no podía ser menos. Con la mirada triste recordaba que "el fallecimiento de Quirós fue un palo. Era un una persona que marcaba en el vestuario y en el momento que pasamos ante el Alondras sufriendo tanto le dije a Mari, su mujer, que subíamos fijo porque Quirós estaba empeñado en que volviéramos a ascender a Segunda B".

Este ascenso tiene un nombre propio, pero Hernán recordó que "era nuestra tercera promoción. Contra el Haro hace tres años quedamos eliminados de forma injusta y el año pasado creo que ante el Almería también merecimos más, pero todas estas eliminatorias nos dieron un plus de experiencia y el haber aprendido a perder es lo que ha hecho que ahora podamos celebrar este ascenso". Por eso el ovetense cree que "el mérito ha sido aprender de los malos momentos y de las derrotas. Había dicho que si el fútbol era justo nos devolvería todo este trabajo con el ascenso y nos lo ha devuelto".

La campaña ha sido complicada, pero los azulgranas creen que la clave fue la derrota en el Ganzábal contra el Alondras cuando los gallegos remontaron el 0-3 que les habían endosado en la ida forzando la prórroga donde el Langreo selló el pase con dos tantos. Para Hernán "la derrota de Alondras nos unió. El grupo estaba ya muy unido desde el día cuando perdimos ante el Gijón Industrial, pero a partir de ese momento estaba claro que iba a pasar algo grande. Se lo veía en las caras a los jugadores. Fue duro, pero el equipo tenía una coraza y era muy complicado que alguien nos la rompiera, como así ha sido". Ahora ya toca pensar en Segunda B y Hernán, que acaba contrato el 30 de junio, no oculta que le "siempre he dicho que estoy encantado y que del Langreo sólo me iba si no me querían".