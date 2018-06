Omar rescata al Avilés

Corría el minuto 63 de partido, cuando el avilesino Omar Sampedro metía con su gol al Langreo en Segunda B y de paso salvaba al Real Avilés de caer a la Regional Preferente. Con la promoción de los langreanos, más el ascenso del Vetusta, la escuadra blanquiazul refrenda la permanencia lograda en el campo y el año que viene volverá a competir en Tercera División. Además, ahora que el club ya sabe en qué categoría militará, arrancará la planificación de la campaña 2018-19, después de un año complejo y tortuoso. "El premio es justo porque ya logró en el campo. Desde hoy lunes empezamos a trabajar en el nuevo proyecto", afirmó el propietario del Avilés, José María Tejero.

La tarde fue especialmente emotiva para el director deportivo, Alain Menéndez, que vio el ascenso del Langreo en el mismo Ganzábal. "Hemos llevado golpes de todos los colores, hemos sufrido muchísimo, pero al final lo hemos logrado sacar adelante", expresó emocionado Menéndez, todavía desde las gradas. Esa sensación se hizo extensible al que fue el entrenador del primer equipo, Xiel, que aún de vacaciones en Alicante, siguió las evoluciones de la remontada del Langreo contra el Orihuela -en la ida, el resultado fue de 2-1-. "Me han estado llegando noticias a lo largo de toda la tarde. El fútbol nos debía una, quedarse en Tercera División es una compensación justa. Los futbolistas se lo merecen", indicó el técnico.

Los propios jugadores también estuvieron muy pendientes de lo que hacía el Langreo. En su grupo de Whatsapp fueron siguiendo las evoluciones del duelo. "Lo hemos estado comentado, yo personalmente he seguido el minuto a minuto y la verdad es que me alegro muchísimo. Ojalá ahora se pueda pensar en hacer un buen proyecto para pelear por la Segunda B", anunciaba Alejandro Balsera, desde Extremadura.

Por su parte, el autor del gol del Langreo, Omar Sampedro, también se refirió en rueda de prensa a la situación del Real Avilés. El delantero, que ya vistió la elástica del conjunto del Suárez Puerta entre el 2013 y el 2015, detalló que "en realidad lo que me hubiera gustado es que el Avilés no estuviera en esa situación, que no se hablara tanto de los extra deportivo y se hablara solo de fútbol". "Me alegro de que el gol sirva para las dos cosas, pero ojalá se repita la misma situación que cuando yo estuve, es decir, jugar fases de ascenso", finalizó.

El Real Avilés tendrá ahora que empezar nuevamente de cero. A la espera de entrada de capital foráneo, -sobre la mesa hay una oferta de un grupo francés-, el club tendrá que designar un entrenador, tras la renuncia de Abraham Albarrán a sentarse en el banquillo la próxima campaña. A lo largo de estas semanas la entidad irá dando más detalles, una vez que ya sabe que saldrá en Tercera.