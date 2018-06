Acebal y Calvillo quieren seguir

Pablo Acebal y Nacho Calvillo han sido protagonistas de los dos últimos ascensos del Langreo. El gijonés y el donostiarra no pueden contener su felicidad y no ocultan sus deseos de continuar en el club en Segunda B.

"Volví para ser campeón y ascender. Lo primero no pudo ser pero el objetivo grande era ascender y lo logramos", relataba un Acebal quien regresó en el mes de enero procedente del Lealtad para acabar viviendo su segundo ascenso de azulgrana y ahora recalca que "no habrá problema para que yo siga. Es mi deseo y con el club no habrá ningún conflicto". El caso de Calvillo es parecido pese a a que en agosto hará 37 años pero avisa que "me encuentro con muchas ganas y me veo bien". "Me encantaría seguir porque cuando vine hace cinco años tomé la decisión correcta, el club lo está trabajando muy bien", señaló el jugador azulgrana.