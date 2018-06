Hierro: "No es el camino, cada ocasión es gol"

"Este no es el camino. Concediendo tanto es imposible". El gesto de Fernando Hierro tras el partido ante Marruecos reflejaba algo de alivio en medio de la rabia por el empate. La clasificación de España como primera de grupo no hizo que el seleccionador evitara hacer autocrítica. "No podemos conceder tanto", repitió tras reconocer la fragilidad que ha mostrado el equipo durante esta fase de grupos. Una debilidad que incluso le ha podido dejar fuera del Mundial a las primeras de cambio. "En cada ocasión que nos generan nos hacen peligro. Cada ocasión, un gol. Tenemos margen de mejora. Hay que corregir esos detalles", subrayó.

"Sabíamos que íbamos a sufrir mucho en estos tres partidos". España ha pasado la frase de grupos del Mundial sin que Hierro encontrara la seguridad mostrada durante la fase de clasificación. El entrenador lo sabe e incluso señaló tras el duelo ante Marruecos una de las causas sobre las facilidades mostradas en defensa. "Tenemos que ajustar esas transiciones rápidas. Cuando nos encontramos con equipos físicos nos hacen daño", apuntó, preocupado por las soluciones de España ante contragolpes rivales. "Lo bueno y lo malo del partido lo hemos hecho nosotros. Si queremos llegar donde todos soñamos tenemos que ajustar esos pequeños detalles", reiteró antes de celebrar que el VAR diera la oportunidad de sumar un valioso empate en el tramo final del encuentro.

"No sólo nos está costando a nosotros. También le está costando a equipos favoritos como Argentina, Alemania, Brasil...", advirtió Iago Aspas, autor del último tanto de España ante Marruecos. Al recordar la acción de su gol de espuela, el delantero gallego reconoció los apuros por los que estaba pasando el equipo. "Estábamos en un momento muy difícil. Íbamos perdiendo y Portugal estaba ganando 1-0 a Irán. Poder marcar ese gol y quedar primeros es una gran noticia para nosotros", destacó. El atacante del Celta saboreó su protagonismo en el partido de manera especial. Ya no sólo por la sufrida clasificación del conjunto español, sino también por el significado de su tanto. "Siento mucha alegría. Hoy ha venido mi familia a verme por primera vez en un Mundial y ese gol es muy importante para mí", comentó.

España ya piensa en el siguiente paso en el Mundial, donde le tocará enfrentarse a Rusia, segunda del grupo A, en octavos de final. "Es el anfitrión; un rival muy difícil que ganó los dos primeros partidos, aunque hizo algunos cambios y encajó una derrota con Uruguay", destacó Aspas sobre el conjunto ruso, al que el combinado nacional se enfrentará el domingo, 1 de julio, a las 16.00 horas, en el Estadio Olímpico de Luzhniki. Fernando Hierro tiene ahora varios días por delante para corregir los errores defensivos que han abierto las dudas sobre el juego de España. Especialmente tras la imagen ofrecida ante Irán y Marruecos.