"Cuando le pego sé que es gol"

Omar Sampedro fue el héroe del segundo ascenso del Langreo en el siglo XXI marcando el tanto del triunfo sobre el Orihuela. Un gol que sirvió para voltear el 2-1 que les habían endosado los alicantinos en la ida y que desató el delirio entre los casi 4.000 aficionados que llenaron el Nuevo Ganzábal para celebrar el regreso del Langreo a Segunda B.

El avilesino tomó el relevo de Pablo Acebal quien fue el que anotó el tanto del triunfo azulgrana sobre el Mérida hace cuatro años y llevó al Langreo a Segunda B y el gijonés no podía ocultar que "me alegro mucho por Omar porque ha sido un año duro para él y se merecía hacer un tanto tan importante".

El propio Omar reconocía que "ha sido un año muy duro. Hemos estado casi once meses peleando tanto en la Liga como en la promoción para lograr este objetivo. Hemos pasado mucho. Contra el Alondras nos tocó ir a la prórroga, perdimos en Náxara y en Orihuela pero este equipo sabe sufrir y sabe cómo ganar los partidos. Parece que nos gusta sufrir pero al final sabe bien este ascenso". Sobre la acción del gol confiesa que "cuando le pego ya se que es gol. Me vino botando y la vi que iba a entrar. En ese momento te vienen a la cabeza muchos sentimientos pero, sobre todo, la gente que no está y que nos dio un empujón en el momento que nos hizo falta". En referencia al mítico utillero langreano Quirós fallecido en enero.