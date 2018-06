"Julen ya no está y no podemos pensar en él. Estamos ahora con un nuevo cuerpo técnico. Queremos llegar lo más lejos posible en el Mundial", manifestó ayer Marco Asensio. El madridista no oculta que la salida de Lopetegui de la selección afectó, pero no cree que sea una excusa para no haber visto aún a la Roja al máximo nivel. "Fue una situación extraña, pero salimos bastante bien", explicó.