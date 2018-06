Los ex del Avilés exigen estabilidad en el club

"Lo más importante para un proyecto es tener estabilidad". Lo dice Paco Fernández, ex entrenador del Real Avilés y sabe bien de lo que habla. En la 2008-2009 salvó al equipo de caer a Regional Preferente en la última jornada de liga. Ahora, el técnico, en paro tras dimitir del Caudal la pasada temporada, valoró la situación en la que se encuentra el club. "Lo peor es que el equipo no esté al día", señaló sobre la deuda que mantiene el propietario del club, José María Tejero, con la primera plantilla. Mucho más crítico se mostró otro ex técnico, José Luis Quirós, que se sentó en el banquillo avilesino en la década de los 90: "Lo mejor que le puede pasar al Avilés es dar un volantazo.".

"La gestión es lamentable, hay un dueño que se ve con la capacidad de hacer y deshacer a su antoja y todo el mundo se lo permite, con esas condiciones, lo mejor es empezar desde cero", criticó Quirós, quien tiene una dilatada carrera en el fútbol asturiano. Mucho más prudente se mostró Paco Fernández, quien reconoció el cariño especial que le tiene al club. "Es de los equipos que trato de seguir, ver como queda y sé que no ha tenido un año nada fácil", indicó.

"Me da pena ver al Avilés así, con el Suárez Puerta vacío. Recuerdo etapas en las que el equipo jugaba en Regional y aún así iba la gente. Lo de esta temporada ha sido muy triste", concretó Quirós, quien reclamó medidas que vuelvan a enganchar a la afición. "Hacen falta otras cosas, con poco que se le de, la gente volvería a engancharse. Un campo no se vacía por hacer un año malo, aquí en Avilés llueve sobre mojado", criticó.

"Ojalá se pueda armar un proyecto interesante. Está claro que el presupuesto va a ser importante, pero también no tener tantos vaivenes como ha habido este año", señaló Paco Fernández. Avilés siempre ha sido el tercer equipo de Asturias. Fuera de la región, la ciudad es conocida y se presupone cuando hablas con gente de fuera, que el club es importante", indicó el preparador sobre lo que debe ser la próxima campaña.

Sigue la búsqueda del técnico. Por ahora, nada ha cambiado en el panorama del Avilés. La dirección deportiva de Alain Menéndez continúa trabajando con calma para poder firmar un entrenador. A partir de ahí, la mirada se fijará en los futbolistas que recalarán en el proyecto, con remarcado acento francés.