"En ilusión nadie nos va a ganar en Segunda B, el dinero no lo es todo"

No hay tiempo para la relajación en el Langreo. Tras conseguir el ascenso ante el Orihuela, los días de celebración se compaginan con la planificación de la nueva temporada. La prueba más palpable es la mesa del despacho del presidente del club, Víctor Fernández-Miranda, llena de papeles. En las dependencias de Ganzábal, el máximo mandatario del club recibe a LA NUEVA ESPAÑA.

- Su primer ascenso como presidente.

-Fueron días de mucha tensión. Estábamos muy obsesionados con el ascenso. Era la tercera vez que nos la jugábamos. En un play-off los favoritos no existen. Al acabar el partido ante el Orihuela, la alegría fue inmensa. Fue una liberación. El calor no ayudaba y también estábamos preocupados por lo que sucedía en la grada, donde tristemente Daniel López, una persona muy querida en La Felguera, terminó falleciendo.

- ¿De qué se acuerda en ese momento?

-Del mes de noviembre, de los momentos duros. También del partido del Alondras. Fue una alegría tremenda. Creo que llegamos bien a este play-off. Tengo la sensación de que estábamos bien físicamente. Los jugadores lo dieron todo. Es de agradecer todo el esfuerzo que han hecho.

- ¿Siguen disfrutando de ese ascenso?

-Hasta cierto punto. Claro que lo disfrutamos, pero también tenemos que trabajar y planificar la próxima temporada. Estamos a 27 de junio y la pretemporada está a la vuelta de la esquina. Tenemos que acertar porque los medios económicos no son lo que otros equipos tienen a su disposición.

- ¿Su momento más feliz desde que pitó el árbitro?

-Desde el final del partido estuve muy contento. Hasta esta mañana. Ya toca ponerse las pilas. Recibí muchas llamadas de felicitación. Incluso llegué a sentirme agobiado. Fue una alegría inmensa, hacía años que no tenía esa alegría. Fue superior a la del Mérida, porque entonces no teníamos la presión de ascender. En esta ocasión, el ascenso era una obsesión. Lo teníamos en la mano, pero hasta que no acabase el partido, no estaba asegurado. El pitido final nos hizo ser felices a todos.

- Un ascenso donde también se acuerdan de los que faltan, en especial del utillero Quirós.

-Por supuesto. El fallecimiento de Quirós fue un golpe muy duro para todos nosotros. Uno no se da cuenta de lo que vale o de lo que representa la gente hasta que falta. Desde que no está él, se le echa mucho de menos. Además, teníamos una gran relación personal. Me emociono mucho al hablar de él. Quirós era alguien especial y este ascenso va por él.

- ¿Qué supone la Segunda B?

-La afición, el club y su historia se merecen salir de Tercera y jugar con equipos como Racing, Cultural, Pontevedra... es volver a lo de antes. A una época gloriosa del Langreo.

- El apoyo de un Ganzábal lleno se notó.

-Dio gusto ver el campo así. Apretaron mucho, sobre todo tras el gol. Ayudó mucho al equipo. Necesitábamos que durante el resto del año un apoyo fuerte. Sin embargo, me gusta ver mucha gente joven en Ganzábal. Eso es futuro.

- Económicamente no se puede alcanzar a otros equipos.

-Hay capitales de provincia, equipos que hace no mucho estaban en Primera o Segunda. En ilusión no nos va a ganar nadie y en el fútbol no todo es el dinero. Vamos a intentar hacer un equipo competitivo para intentar mantener la categoría. Tenemos que hacernos fuertes en casa. Es un reto difícil, pero ilusionante.

- ¿La relación con el Ayuntamiento es buena?

-Es excelente. Siempre que hemos necesitado algo están dispuestos a colaborar. La institución no es la misma que hace décadas, donde Langreo era un municipio más poblado y lo que no pretendemos es que quiten a otras cosas para dárselo al fútbol.

- ¿La continuidad de Hernán está confirmada?

-Sí. Junto a su cuerpo técnico. La idea que tenía, con ascenso o sin ascenso, era que siguiese. Si el gol de Omar, en vez de entrar, da en el poste, no puede empañar todo el trabajo. Evidentemente, con el ascenso todo mejor. Estamos muy contentos con el cuerpo técnico y se merecen entrenar en una categoría como la Segunda División B. El trabajo de Hernán va más allá de un entrenador corriente. Están muy implicados en el club.

- ¿Hay movimientos con la plantilla?

-Ayer hablamos informalmente de la situación de la plantilla, pero queda mucho trabajo por hacer. Hay que ver de cuánto dinero podemos disponer y hay que tener los pies en el suelo. Si te desvías del presupuesto, recuperarse es complicado. También tenemos la situación de jugadores cedidos por el Sporting como Cris Montes, Álvaro García y Ricky. Le hemos dicho al Sporting que si quieren que se revalorice un jugador, que hablen con nosotros (ríe).