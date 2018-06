El Langreo-Colunga del lío de las camisetas se disputará este sábado

Cuando la temporada de fútbol para los equipos asturianos parecía haber llegado a su fin, la Federación Española notificó ayer al Langreo y al Colunga que no es así. El encuentro suspendido el pasado 25 de marzo en Ganzábal, por un lío por los colores de las camisetas, tendrá que disputarse. Será el próximo sábado, 30 de junio, último día natural de la temporada 2017-18, a las 19.30 horas.

En el mes de marzo, el árbitro Ballesteros de la Rubia no aceptó ninguna de las dos equipaciones que el Colunga llevó al estadio de Ganzábal por coincidencia de colores con la camiseta del Langreo. El resultado, 3-0 para los locales por incomparecencia. Tras los recursos pertinentes por parte de los colungueses, donde el asunto llegó al Tribunal Administratitivo del Deporte, que falló a favor del equipo de Santianes. Dicha circular recoge que "el Colunga deberá comparecer con una equipación que no genere confusión con la del Langreo, autorizando para este partido a que no sea de las comunicadas a principio de temporada y en su defecto, petos de color distinguible". El duelo, donde el Langreo deberá al menos empatar para disputar la Copa del Rey la próxima temporada, se jugará a las 19.30 horas.

Este partido llega con el Langreo celebrando el ascenso logrado el pasado domingo ante el Orihuela. Los de Ganzábal cuentan con la baza de haber competido hasta el pasado fin de semana, aunque el cansancio físico es palpable en el cuadro langreano.

Bastante más dramática es la situación en el Colunga. El equipo de Santianes lleva mes y medio parado, desde que terminaron la Liga en Tercera y ya se había puesto a planificar la nueva temporada. El caso es que los futbolistas que tendrán que acudir al partido son los de la temporada 2017-18. "Les he puesto un mensaje en el grupo de whatsapp, todavía no me ha dicho ninguno que no", confirmaba el presidente del equipo, José Ángel Toyos, a LA NUEVA ESPAÑA. Sin embargo, algunos de ellos ya se han comprometido con otros clubes. En esta situación están, además del exentrenador, José Luis Rodríguez, que ha firmado por el Llanera y se ha llevado consigo a Matías, Marcos, Dudi y Viti, otros hombres como José Luis, José Ángel, Naya, Jairo, Raúl y Luis del Río han firmado ya por otros clubes. El presidente del Colunga destaca que "estamos en situación de desventaja, el Langreo está de competir y nosotros llevamos mes y medio parados". El máximo mandatario del Langreo, Víctor Fernández-Miranda, considera que "si hay que jugar, perfecto, así nadie podrá decir que jugamos 37 partidos".