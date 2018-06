"En algunos deportes hay demasiados clubes"

Gerardo González es el presidente de la Atlética Avilesina. Tras cerrar la temporada, el dirigente hace balance de un buen año en términos generales. Si bien, el balonmano, tras no haber logrado la plaza vacante, por falta de apoyos económicos, del Grupo Covadonga en División d de Honor Plata le deja un sabor amargo.

- ¿Qué nota le pone a la temporada?

-Un notable alto en lo deportivo. En atletismo y piragüismo hemos logrado grandes resultados. Y en lo social creo que la Atlética Avilesina está recuperando lo que fue para la ciudad.

- ¿Sabor agridulce por el balonmano?

-En lo deportivo no hemos quedado lejos de meternos en la fase de ascenso. No estamos peor de lo que estábamos, aunque el puesto haya sido más bajo que otros años. Al final de la temporada se dio la circunstancia de poder estar en superior categoría, pero la ciudad no quiso apostar por nosotros. Quizás no supimos comunicar bien que es estar en la antesala de la Liga Asobal.

- ¿De quién es la culpa?

-La ciudad tiene lo que se merece. El deporte está donde la ciudadanía quiere que esté. Tenemos el apoyo de Toscaf y Fertiberia, no podemos quejarnos en ese sentido. Pero las empresas de la comarca podrían apoyar más. Al final no hay ningún equipo de Avilés que sea referente y tenerlo sería muy importante para los niños que empiezan. Tenemos que hacer autocrítica y ver en qué nos hemos equivocado.

- ¿Hay demasiados clubes en Avilés?

-Sinceramente, en algunos deportes sí. Nos hacemos la competencia a nosotros mismos. Ser siete en baloncesto femenino resta, y ser dos en atletismo, también. En cierto momento en Avilés hubo demasiados personalismos. Gente que sólo miró por su interés en vez de por el general.

- ¿Por qué cuesta aunar fuerzas?

-Yo no viví el proceso, me lo encontré. En tiempos, la Atlética tenía 15 secciones. Ahora tenemos cuatro. Tenemos que mirarnos a nosotros también y analizar por qué la gente del ADBA decidió montarse su propio club. Por cierto, que lograr mantenerse en Liga Femenina 2 es todo un mérito que aplaudo.

- ¿Cómo ve el panorama futbolístico de la ciudad?

-Es una guerra complicadísima, pero Avilés tiene capacidad para tener un equipo en Segunda División.

- ¿Dónde ve a la Atlética en cinco años?

-La aspiración es volver a ser el equipo representativo de la ciudad.