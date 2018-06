El Langreo festeja su éxito

Con una bufanda al cuello y con el salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo a rebosar, el alcalde Jesús Sánchez no dudó ayer en felicitar a todos los integrantes del equipo de Ganzábal. "Como alcalde, pero también como socio y aficionado del equipo, es una satisfacción tremenda poder celebrar este ascenso", comenzó diciendo el regidor.

La bufanda del Langreo que portaba el Alcalde también fue protagonista. "No me gusta llevarlas habitualmente, pero sí en los partidos importantes, como las fases de ascenso. El único partido en la que no la llevé fue el de la derrota ante el Alondras en casa", bromeó.

El presidente del Langreo Víctor Fernández-Miranda agradeció "a todos, el esfuerzo tan importante, sobre todo en los momentos más duros", mientras que Hernán, el técnico del equipo, dijo a la Corporación municipal "la importancia de haber cambiado el sintético de Ganzábal el pasado verano, lo que fue para nosotros el mejor fichaje posible".

También hubo tiempo para las bromas. El capitán, Nacho Calvillo, no dudó en coger el micrófono y reclamarle a Jesús Sánchez "alguna plaza más de policía local" para venir a trabajar a Langreo, a lo que el edil le respondió que "si hubieras marcado el gol del ascenso, como Omar, todo se podía negociar". Todos los integrantes del club recibieron, por parte del Ayuntamiento, una placa conmemorativa del ascenso, mientras que el presidente de la entidad langreana, Víctor Fernández-Miranda, entregó a Jesús Sánchez una elástica de la presente temporada firmada por la plantilla del ascenso. Para concluir el acto, un grito unánime, iniciado por el Alcalde, retumbó por los pasillos del Ayuntamiento: "¡Hala Unión!".