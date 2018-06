Boateng: "Estoy preparado para jugar en Segunda"

Hasta cinco veces repitió la palabra "trabajo" Richard Boateng, nuevo centrocampista del Oviedo, que fue presentado ayer en el Carlos Tartiere como jugador azul para las dos siguientes temporadas. El futbolista ghanés, que cumplirá 26 años el mes que viene, llega a Asturias sin experiencia en la categoría y siendo un desconocido para una gran parte de la afición azul -procede del Melilla, donde marcó 14 goles el año pasado en Segunda B-, pero tiene clara la receta para ganarse al respetable azul. "Es cuestión de trabajar y dar el máximo por el equipo. Con trabajo y actitud se gana a cualquier afición. Estoy preparado para jugar aquí, porque es la oportunidad que realmente llevo esperando tiempo. Llegué a España muy joven, tuve la oportunidad de jugar en Primera (con el Granada), pero no tuve continuidad", apuntó Boateng, que total tiene confianza en sí mismo y se ve muy preparado para aportar su fútbol en una categoría superior. "Tuve compañeros que luego jugaron en Segunda o Primera y no eran mejores que yo. Creo que estoy preparado".

Boateng, un jugador ofensivo y un gran físico, llega al Oviedo que intentará ascender el año que viene para dar más mordiente y presencia al ataque. "No tengo ninguna preferencia en la posición. Intento sacar lo mejor de mí y estoy para lo que me pida el míster", señaló. "Anquela me explicó el proyecto, hemos hablado mucho y me convenció lo que me dijo. Vengo para ayudarle y trabajar todos los días por el equipo", desveló el futbolista.

A Boateng, las principales referencias del Oviedo se las dio el asturiano Dani Barrio (exportero del Oviedo, compañero el año pasado del ghanés en el Melilla). "Hablé con él y me dijo cosas muy bonitas del club; es un histórico, su afición es de diez, siempre ayuda a los suyos y eso es algo que me emociona para formar parte de este equipo por su afición".