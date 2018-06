"Podíamos haber dado un poquito más", afirma Carvajal

El defensa Dani Carvajal afirmó ayer que el equipo español ha recibido "más críticas de la cuenta" por la primera fase del Mundial, pero admitió cierta debilidad atrás en los primeros partidos en tierras rusas. "Llevamos dos años sin perder y somos primeros de grupo. Que el juego no ha sido bueno y que podíamos haber dado un poquito más, nadie ha dicho que no, pero si se nos cuestiona tanto no nos hace bien", señaló en la concentración de España en Krasnodar. Además, quiso salir en defensa de Iniesta: "Es nuestro jugador estrella, es uno de los comandantes de esta selección y no hay que ponerle en duda". El jugador español tira de autocrítica: "Tenemos que mejorar la concentración en defensa. Ahora, en octavos, o ganas o te vas a casa y la selección va a recuperar ese juego óptimo".