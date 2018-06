El portero de Rusia defiende a De Gea: "Los grandes se equivocan"

El portero ruso Andréi Luniov, suplente en la Copa Mundial, se solidarizó con el guardameta español De Gea al asegurar que "incluso los grandes porteros se equivocan" y no cree que haya que enviarlo al banquillo: "No es el último ni el primero que se equivoca". Luniov, que jugó contra España en el amistoso disputado en noviembre en San Petersburgo (3-3), considera que la Roja no es invencible: "No hay ningún equipo con el que no se pueda jugar". El entrenamiento de los rusos tuvo una visita de lujo, el holandés Guus Hiddink, exseleccionador de Rusia, que deseó suerte a los jugadores. "Yo voy con el buen fútbol y España y los grandes equipos españoles han mandado mucho en este aspecto", aseveró.