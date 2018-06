Hierro pasa de revoluciones

La portería de España no se toca... y por lo que se intuye el resto de posiciones tampoco. Y es que como ya pasó en la previa del partido ante Irán tras la mala actuación de De Gea bajo los palos de la selección en el choque ante Portugal, Fernando Hierro ha vuelto a confirmar antes de lo habitual que el meta es uno de los suyos. Así que Kepa no se estrenará mañana ante Rusia (16 horas, Cuatro) a pesar de que De Gea no pasa por su mejor momento. La pregunta que se le realizó ayer sobre la portería de la Roja fue clara: "¿Jugará De Gea?". Y la respuesta de Hierro fue meridiana: "Sí, jugará De Gea".

De esta forma, Hierro da la razón a los que afirman que el exentrenador del Oviedo es poco amigo de las revoluciones. En lo que no fue tan claro es sobre si retocará otras posiciones en busca de fortalecer el centro del campo y dar algo de frescura al ataque español. "El equipo lo tenemos todo claro. Se sabrá el domingo. Entendemos los debates y los respetamos. Nosotros tenemos nuestra idea y nos toca tomar decisiones. Van a salir once que intentarán hacerlo lo mejor posible", afirmó.

Hierro no se mostró molesto por las críticas que está recibiendo por cómo el juego de la selección ha ido de más a menos en la fase de grupos. "Acabamos 3-3 ante Portugal y todos dicen que es el mejor partido de la primera fase del Mundial. A Irán la ganamos 1-0 y dicen que el seleccionador no tiene capacidad de autocrítica con un rival que demostró su nivel ante Portugal y se ha quedado a un gol de clasificarse. Ante Marruecos dijimos que estamos contentos por acabar primeros de grupo y que tenemos que mejorar, que no es el camino. Si opinan que eso no es autocrítica...", señaló.

La decisión de Hierro parece contar con el visto bueno del vestuario. Reina, uno de los tres porteros del equipo junto a De Gea y Kepa, descartó que sea necesario tocar la portería. "En general, los cambios no son buenos", dijo para añadir que "no encuentro el motivo ni el por qué hay que cambiar de portero". Y alabó a De Gea: "Tiene muchísima experiencia. Es el primero que quiere hacer un buen partido para quedarse más tranquilo". Reina comparó el ambiente que se vive en la concentración de Rusia con el del Mundial de Brasil y reconoció que ahora hay "más cohesión y es posible que el grupo sea más normal". De igual forma, reconoció que la selección debe "mejorar cosas" si quiere llegar lejos en el campeonato, en el que España tiene, a priori, unos cruces asequibles para optar a su segunda estrella. Por su parte, Thiago se quejó de las críticas que está recibiendo la selección por parte de los medios de comunicación. "Siendo españoles tendrías que hacer algo de autocrítica también", dijo para luego reconocer que se han producido errores en los tres primeros partidos del Mundial. "Es cierto que no hemos elaborado nuestro mejor fútbol, pero coño, vamos a ganar. Somos España. Estamos todos aquí juntos para poder ganar".