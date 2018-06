Oviedo y Liberbank, unidos por el sueño del ascenso

La imagen de Ana Echenique, directora de relaciones institucionales y comunicación de Liberbank, y Fernando Villabella, presidente del Oviedo Baloncesto, suscribiendo un acuerdo entre las dos entidades para las dos próximas temporadas con el objetivo de ascender a la ACB supone el final de un camino recorrido durante los últimos meses.

El club pasa ahora a llamarse Liberbank Oviedo Baloncesto, lo que supone un incremento en el presupuesto que va a tener el equipo y lo sitúa en una zona acomodada de la LEB Oro. Villabella advirtió de que, a pesar de todo, están muy por debajo de los dos descendidos (Bilbao y Betis), de Melilla "y de algunos más".

Una advertencia que no impidió decir alto y claro a Ana Echenique que el objetivo que se había marcado la entidad no era otro que subir a la ACB: "Sí, por supuesto, el objetivo es conseguir el ascenso. Por nuestra parte, la ilusión es llegar a la máxima categoría". Un poco más tarde, el presidente del club insistió en la prudencia: "Esta temporada la LEB Oro no va a ser sencilla, pero no oculto que algún día a todos nos gustaría ascender a la ACB".

Cada uno en su papel, las dos partes persiguen el mismo sueño. La prueba es que el propio Villabella lanzó un globo sonda al Ayuntamiento de Oviedo. La próxima temporada una de las plazas de ascenso a la ACB se va a decir en una "Final Four" (una competición de semifinal y final entre cuatro equipos en una sede durante un fin de semana). En el caso de que el Liberbank Oviedo Baloncesto se clasifique, Villabella quiere que la capital del Principado sea la sede: "Si nos metemos será el momento de que el Oviedo Baloncesto traslade al Ayuntamiento que quiere ser la sede de esa final".

Otra mención al Ayuntamiento llegó para hablar del nuevo pabellón que la ciudad estudia construir en unos terrenos municipales situados en La Florida. Villabella aseguró que la intención se mantiene, aunque reconoció que en el Consistorio "los tiempos son los que son". "Sé que el Ayuntamiento, en la parte de la concejalía de Deportes, está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que el Ayuntamiento tiene los tiempos que tiene. Aún así, los mensajes que me llegan desde el Ayuntamiento son que la idea es construir un pabellón para unas 5.000 personas en la zona de La Florida y en eso estamos", dijo.