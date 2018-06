Ganzábal acogerá esta tarde un partido atípico. El Langreo, que ya ha consumado su ascenso a Segunda División B, recibe a un Colunga que terminó la competición hace más de mes y medio. En juego, una plaza en la Copa del Rey para el cuadro langreano y también el poner fin al lío de las camisetas surgido el pasado 25 de marzo.

En aquella jornada dominical el partido no se disputó. El colegiado, Ballesteros de la Rubia, indicó que las camisetas que el Colunga había portado a Ganzábal no se diferenciaban de la primera equipación del Langreo. Como consecuencia, el duelo no se jugó. Los distintos recursos interpuestos por el club de Santianes no llegaron a ningún puerto. Hasta que picaron a la puerta del Tribunal Administrativo del Deporte. El pasado viernes el TAD dio la razón al Colunga y, tras conseguir el ascenso el Langreo, llegó por sorpresa una circular a ambos clubes: el choque tenía que disputarse el día 30 de junio a las 19.30 horas. Además, dicho texto obligaba al Colunga a portar una equipación que no se confundiera con la del club azulgrana. Si no, jugarían con petos.

El Colunga ya cuenta con una nueva elástica, de color blanco, que será la que se utilice esta tarde en Ganzábal y que, además, será la tercera equipación del conjunto de Santianes de cara a la próxima temporada.

El Langreo llega a este partido con las baterías justas. Una exigente temporada, donde el cuadro azulgrana ha disputado un total de 54 encuentros oficiales, hace que algunos jugadores acarreen molestias físicas. Sin embargo, ninguno de los pupilos de Hernán va a querer perderse la cita. Incluso el vasco Aimar Gulín, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el choque de vuelta de la última ronda de la promoción ante el Orihuela, quiere participar en el encuentro.

Además, el conjunto langreano permitirá entrada libre a Ganzábal para todos aquellos seguidores que quieran acercarse al estadio a presenciar este encuentro. Será una forma de celebrar el ascenso sobre la cancha. En el apartado deportivo también hay cosas en juego. El Langreo se juega la disputa de la Copa del Rey la próxima temporada. Un punto servirá a los de Hernán para asegurar la segunda plaza -paradójicamente, con el play-off disputado- y clasificarse así para el torneo del KO. Además, el delantero Cris Montes puede hacerse con el trofeo de "Pichichi" de la categoría. El futbolista cedido por el Sporting B suma 22 goles, uno menos que Cristian, del Tuilla.

El choque también servirá para que algunos jugadores del Langreo disputen sus últimos minutos con la camiseta del club. Es el caso del defensor Pablo Castiello, quien ya se ha despedido del Langreo en las redes sociales.

El Colunga se las ha tenido que ingeniar para juntar un grupo de jugadores para llegar a Ganzábal. Tras más de mes y medio sin entrenar, el equipo se ejercitó ayer en Gijón y contará esta tarde con entre 12 y 14 efectivos. Son bajas seguras Boris y Dani Girol. Sí estará el técnico, José Luis Rodríguez, quien, pese a haber firmado por el Llanera, se sentará en el banquillo de Ganzábal. Otros diez futbolistas del equipo de Santianes se han comprometido con distintos clubes de Tercera y de Regional Preferente para la nueva temporada, pero algunos de ellos sí estarán en el partido. A partir de mañana, tanto técnico como futbolistas dejarán de pertenecer al club colungués y serán propiedad de sus nuevos conjuntos.