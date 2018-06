El Belenos busca nuevo presidente

El Belenos comienza hoy el periodo de presentación de candidaturas para la elección de la directiva del club y se busca nuevo presidente. Felipe Blanco, que ha encabezado el club en los últimos ocho años, ha anunciado que, "en principio", no continuará en el cargo: "Mi intención es no presentarme a la elección y animo a los socios a que tomen el relevo". Por el momento, Blanco continúa en funciones mientras se llevaba a cabo el proceso electoral: el plazo para presentar las directivas candidatas termina el 15 de julio. "Esperamos que el proceso vaya lo más rápido posible, porque hay que empezar a planificar la plantilla. No hemos querido fichar entrenador porque no nos parece ético teniendo en cuenta que la directiva va a cambiar", sostiene Felipe Blanco, que explica que han sido ocho años de mucho trabajo. "Estaré ahí para lo que necesite la nueva directiva", añade.

Sí se decidió ya en asamblea el presupuesto con el que contará el club la próxima temporada: 91.000 euros. "Se propuso un presupuesto más austero sin fichajes y con entrenador interno, pero la mayoría de los socios apoyaron un proyecto más ambicioso", explicó el presidente en funciones. Y es que el primer equipo estuvo peleando este año por el ascenso hasta la última ronda, fue campeón de su grupo de la Liga Norte y subcampéon de la competición, un listón muy alto para continuar con el trabajo.

Sin embargo, Blanco se queda con el crecimiento del club en los últimos años: "Destacamos por encima de todo el crecimiento del número de licencias, porque superamos los 150 deportistas, cuando hace tres años éramos 98". Otra de las cosas que más satisfecho deja al presidente es la afluencia de público que asistió al Muro de Zaro en los partidos decisivos de la recta final de la temporada: "Una media de 600 personas asistieron al campo en el play-off y las finales. Se nota que Avilés tenía ganas de buen rugby, porque el equipo estuvo muy arropado".

Campus de verano. "Hemos duplicado las inscripciones, para convertirnos en el campus que más niños y niñas tiene de la comarca", afirma el presidente en funciones. El lunes comenzó la nueva edición del campus, que combina el rugby con otros deportes como el atletismo, el judo, el baloncesto o voleibol.