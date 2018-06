Cristiano medita dejar la selección

Tras la derrota de Portugal ante Uruguay, Cristiano Ronaldo deslizó la posibilidad de que el de ayer fue su último partido con la selección lusa. Mientras, Cavani, héroe uruguayo con su doblete, apenas podía contener las lágrimas cuando acabó el encuentro: "Estoy muy feliz, muy contento por lo que pasó. Esto es muy emocionante, no tengo palabras para describir lo que siento. Es tremendo", dijo el delantero entre lágrimas. "No hay más que ver a la gente que está ahí", afirmó señalando a la hinchada uruguaya, "pero también a la que me imagino en Uruguay, por ellos tenemos que seguir con esto". Sobre su lesión, Cavani dijo que sintió un fuerte pinchazo en el gemelo. También habló sobre el césped de Sochi el mediocentro Lucas Torreira, que también se mostraba muy emocionado: "La cosa más linda en la vida es ser uruguayo, de ese país tan hermoso y tan chiquitito", afirmó el joven mediocampista.