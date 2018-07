Hierro: "Nos vamos con la conciencia tranquila"

La experiencia de Fernando Hierro al frente de la selección española se prolongó durante cuatro partidos. O quizás haya más. Ni el propio seleccionador ni Luis Rubiales, presidente de la Federación, aclararon tras la eliminación si el malagueño sigue al frente. Hierro empleó una fórmula ambigua para describir su experiencia: "Es o ha sido un placer entrenarlos". Y amplió levemente su respuesta: "No es una decisión mía". Tampoco Rubiales aclaró el panorama: "En las próximas semanas veremos qué es lo mejor para todos".

Hierro basó su discurso en la eliminación. "Veníamos a hacer algo importante, a pelear por un Mundial. Y éste no era el plan. No tengo reproche alguno para este grupo de jugadores. Sí hay autocrítica como entrenador. Si alguien busca responsabilidades, me pongo a la cabeza", explicó como primera aproximación a la derrota. "Nos vamos de un Mundial sin perder durante 23 o 24 partidos con Julen como seleccionador, más estos cuatro", agregó.

E incidió el técnico en las razones de la eliminación. "Tenemos que ser realistas, la situación fue la que fue, ahora no sirve de nada mirar atrás. Acepté por responsabilidad y lo hice con todas las consecuencias. La responsabilidad es entregar el cien por cien. Nos vamos con la conciencia tranquila", señaló en referencia al despido de Lopetegui a dos días del estreno en el Mundial de la Roja.

Preguntado por la decisión de dejar en el banquillo a Iniesta, el exentrenador del Oviedo tuvo palabras de alabanza hacia el manchego: "Mi más sincero agradecimiento a un profesional ejemplar, a uno de los mejores jugadores de nuestra historia. Sabíamos que el partido se iba a hacer largo, habíamos analizado el rival y pensábamos que a partir del minuto 70 podíamos necesitar otras cosas".

Rubiales también mostró sus sensaciones tras el fin del periplo español. "Hierro, el equipo y todos los trabajadores de la federación han tenido un comportamiento del que estoy muy orgulloso", señaló. ¿Arrepentido de despedir a Lopetegui? "Las cosas que se hacen con personalidad, con convicción y con valores no pueden quedar sopesadas de manera ventajista", defendió Rubiales.