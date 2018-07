Koke: "Con la marcha de Lopetegui se fue nuestro líder"

Koke, junto a Aspas, fueron los dos futbolistas españoles que erraron sus lanzamientos en la tanda de penaltis. El futbolista del Atlético de Madrid indicó que "el equipo ha hecho un gran partido, se pueden corregir detalles, pero no merecimos esto. No hemos tenido la fortuna de los penaltis". Koke además aprovechó también para analizar la situación de la Roja, marcada por el cambio de entrenador un par de días antes del inicio del Mundial: "En realidad lo de Lopetegui no nos cambió, sabíamos que había que darlo todo. Se fue el líder, Hierro lo ha hecho lo mejor que ha podido y la gente ha intentado responder de la mejor manera". E indicó que "no sé si viene un nuevo ciclo, pero es triste que se vaya Iniesta".