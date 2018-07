Los 111 oros de Campanal

A sus 86 años, Marcelino Vaquero "Campanal" no deja el deporte de lado y ayer celebró, junto a su familia, la directiva del Avilés Atletismo y algunos de los atletas del club por el que corre, los últimos cuatro títulos que consiguió en el Campeonato de España de atletismo, celebrado este fin de semana en Vitoria. Con estos ya son 111 los oros nacionales que tiene en su haber en el atletismo veterano, desde que comenzara a competir en los años 70. "Creo que tiene más mérito lo que hago ahora, que todo lo que he hecho antes cuando era más joven", sentenció ayer Campanal, gijonés de nacimiento y avilesino de adopción, sobre el tartán del estadio Yago Lamela de Avilés.

Ni haber sido el primer capitán asturiano de la selección española de fútbol, ni sus años en Primera División con el Sevilla, ni los récords de España oficiosos de atletismo que hizo cuando todavía era futbolista, ni sus primeros récords y medallas en el atletismo veterano, lo que más valora es lo que está haciendo ahora. "Saltar casi un metro en altura, más de dos metros en longitud o casi cinco metros en triple salto, con 86 años que tengo, dudo que lo pueda hacer mucha gente. Es para estar orgulloso", señaló el atleta.

De hecho, confiesa que una de sus pruebas preferidas, el triple salto, es muy poco recomendable. "Los médicos me dicen que no debería porque es muy duro para la cadera, pero es que yo entreno en el pasillo de casa y estoy acostumbrado", explicó ayer. Afirma que el deporte le mantiene activo y este fin de semana se lanzó él solo a realizar el viaje a Vitoria: "Bueno está cerca. Para ir a Málaga en septiembre tengo que ver si me puede llevar alguno de mis hijos". En el estadio le acompañaban tres de ellos, Mari Cruz, Marcelino y Javier Vaquero, que están haciendo los planes para poder acompañarlo al Campeonato del Mundo que se celebra en Málaga. "Es la medalla que me falta, así que me hace ilusión intentarlo", sostiene el atleta avilesino. El 11 de julio se termina el plazo de inscripción y aún no lo tiene decidido.

Todo lo que ha conseguido, incluso la medalla de plata en el Campeonato de Europa en marzo, lo ha hecho con una lesión de rodilla, la que le apartó del fútbol. "Yo no sé ni cómo puedo saltar, lo mío es la velocidad. La verdad es que si me hubiera dedicado al atletismo en vez de al fútbol no sé dónde habría llegado", afirmó.

Aunque últimamente Marcelo Campanal se concentra en el salto y en el lanzamiento de peso, los 111 títulos han llegado de ocho pruebas distintas: los 110 y 200 vallas, el lanzamiento de peso y de disco, y todas las modalidades de salto (triple, longitud, altura y pértiga).

Marcelo Campanal afirma que le gustan todos los deportes, pero sus favoritos son el fútbol, el atletismo y el boxeo. "Probé algo de boxeo, pero no en competición", comenta. El atletismo es ahora el que le mantiene activo, por eso, no lamentó perderse el partido de la selección española ante Rusia: "Es que estaba en el autobús volviendo del País Vasco".