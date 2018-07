Carreño se despide de Wimbledon tras perder ante Albot

El tenista asturiano Pablo Carreño (12º en ATP) se despidió de Wimbledon a las primeras de cambio tras caer en la primera ronda ante el moldavo Radu Albot (98º ) en la reanudación de su partido, suspendido el lunes en el quinto set por falta de luz. El duelo se reanudó con 3-1 en el quinto set en contra del asturiano. Tres juegos más acabaron con el sueño londinense. El resultado definitivo del partido fue 6/3, 0/6, 7/6, 2/6 y 1/6. Carreño continúa sin sumar ninguna victoria sobre la superficie de hierba. "Tengo que ponerme las pilas y empezar a hacer buenos resultados", aseguró. "No estoy acostumbrado a jugar en esta superficie y no me he encontrado bien, ni tácticamente ni físicamente", añadió Carreño.

Por su parte, tanto Rafa Nadal como Garbiñe Muguruza se hicieron con sendos triunfos en su arranque en este torneo. Muguruza se impuso a la británica Broady por 6-2 y 7-5. Rafa Nadal logró el triunfo frente al israelí Sela por un claro 6-3, 6-3 y 6-2.