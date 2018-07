Omar Tranche ya viste del Stadium

Tranche no entró a valorar ayer en su presentación como jugador del Avilés Stadium la situación del Avilés. Pese a todo, el delantero, que cambia la Tercera por la Preferente, afirmó que no le costó tomar la decisión: "Estando en Avilés y hablando con el entrenador quedé convencido del proyecto, que es muy serio. No dudé mucho porque me quería sumar a un proyecto en un club que va para arriba". Además, opina que la liga va a estar reñida este año: "Yo creo que va a ser la Preferente más complicada de los últimos años, además con los fichajes que está haciendo los equipos llamados a estar a arriba, va a ser muy bonitos".