"No habrá franceses si el Avilés no paga ya", dice su representante

Si hace unos días el representante José Luis García, socio del grupo francés con el que negocia el Avilés para traer refuerzos al equipo desde el país galo, afirmaba que había comenzado a buscar otro acomodo a los primeros futbolistas franceses que pretendía llevar al club blanquiazul, ayer ya puso una fecha límite para que el acuerdo en este sentido prospere: "No traeremos futbolistas franceses si el Avilés no da un paso adelante y no paga ya los sueldos que adeuda a los jugadores de la temporada pasada antes del día 12". El representante asegura que los jugadores llegarán a Oviedo el próximo día 10. "No podemos esperar más, las pretemporadas de algunos equipos empiezan a mediados de mes. Si no vemos un paso por parte del Avilés, hay otros clubes interesados en los servicios de estos jugadores", sentencia García.

Desde la dirección deportiva del Avilés, aseguran que "la próxima semana se avanzará en el proyecto". El club señala que las conversaciones con los franceses siguen en marcha, por el buen camino y no espera que los planes cambien.

El representante busca garantías de que sus jugadores van a estar al día durante la campaña. "No podemos pasar por lo mismo que la temporada pasada. No vamos a perder dinero, necesitamos saber que los jugadores van a estar cubiertos durante todo el tiempo que estén en el club", sostiene García. Y es que la temporada pasada, el grupo francés trajo ya a cuatro futbolistas al Avilés (Mathieu, Paulo, Thomas y Lucas Gerard). "Tuvimos que cubrir muchos gastos que no preveíamos", sostiene el representante.

El grupo francés ha ofrecido al Avilés diez jugadores y García señaló que ocho ya tenían nombre, pero ante la demora del pago de los sueldos de los jugadores de pasada campaña, había comenzado a buscarles otros equipos. "Tenemos más jugadores, pero esto no puede seguir así", sostiene.