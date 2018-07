Desmienten el currículo del nuevo jefe de ojeadores del Avilés

El curriculum de Sergio Huerta, jefe de ojeadores del Avilés, está entredicho. El nuevo integrante de la directiva del club, que fue anunciado de forma oficial el sábado por el club avilesino y será presentado hoy de forma interna, afirma en su trayectoria haber "trabajado/colaborado" en el Marino de Luanco y en el Podes de Primera Regional, entre otros. En un comunicado oficial, el conjunto luanquín negó ayer por la tarde "cualquier vinculo, a pesar de que nos incluya en el currículum, faltando a la verdad".

El Podes sí reconoce haber mantenido relaciones con él durante la pasada temporada, pero también se muestra descontento con sus actuaciones. "Colaboramos durante unos meses, pero hubo cosas que no nos gustaron. Pidió tener una presentación, algo que no encaja con un equipo modesto. La gota que colmó el vaso fue intentar negociar una cesión con el Sporting de Gijón para que Rachid recalara el Podes, a mis espaldas", afirmó el presidente de la entidad, José Ramón Méndez. "Fue la gota que colmó el vaso, porque somos un equipo modesto no lo siguiente y no se puede hacer el ridículo así", apuntó.

Luis Gallego, presidente del Marino de Luanco, explicó las palabras del club en el comunicado. "Ofreció un par de veces publicidad, pero nunca llegó a entrar en el club, de ninguna de las maneras. Cuando vino a jugar el Sporting, sí que se hizo fotos con Torrecilla, nada más", sostuvo.

Huerta se defiende. Sergio Huerta se defendió ayer en una conversación con LA NUEVA ESPAÑA DE AVILÉS. "Como dice en mi currículo, colaboré con ellos. Nunca llegué a cobrar por ello. Es una lástima eso que dicen, porque me considero de esos equipos", señaló. Huerta, que también asumirá el papel de director de comunicación, se mostró triste por esas afirmaciones. "La envidia es muy mala. Para el Podes logré grandes acuerdos para su publicidad, escudo y equipaciones pero eso ahora no viene a cuento", dijo. "Yo he venido a trabajar en el Real Avilés, que es el equipo que ha puesto la confianza en mí. Vamos a trabajar para recuperar la ilusión de una ciudad con su verdadero equipo", aseveró.

Entre los cargos que dice ostentar Sergio Huerta también se incluyen diversas colaboraciones, entre ellas, una con el Sporting de Gijón y con el CF Salmantino, conjunto de Tercera, que ascendió a Segunda B.