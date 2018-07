Fabio Santana, de Oviedo a la ACB

Ya es una costumbre que los bases que pasan por el Liberbank Oviedo Baloncesto terminen en la ACB. Pasó con Fran Cárdenas, felizmente de vuelta a Oviedo; pasó con Ferrán Bassas, cada vez más asentado en el Iberostar Tenerife; con Dani Pérez, que acaba de hacer un temporadón con el Gipuzkoa Basket; y ahoa le he llegado el turno a Fabio Santana, que acaba de ser confirmado como nuevo jugador del Basket Zaragoza.



El canario, de 26 años, ha aprovechado al máximo sus dos temporadas en LEB Oro en las filas del Oviedo para relanzar una prometedora carrera que cerca estuvo de truncarse por lesiones de mucha gravedad. Canterano del Gran Canaria, Santana llegó a Oviedo primero para ser el segundo base junto a Ferrán Bassas y terminó esta temporada siendo un pilar básico del equipo tras la lesión de Fran Cárdenas.



A Santana se le recordará por muchas cosas en Oviedo, pero si hay un partido que se quedará en la retina de los espectadores de Pumarín ese es el que disputó en la final de la Copa Princesa, disputada a principios de 2017 precisamente en el pequeño polideportivo carbayón. Ese día Santana demostró estar hecho de otra pasta, ser uno de esos jugadores capaces de aparecer en los momentos en los que son más necesarios. A base de triples, sin ser esa su especialidad, llevó al equipo asturiano a lograr su primer título oficial tras derrotar a Burgos en ajustado encuentro. Burgos terminó subiendo a la ACB y Fabio siguió su progresión en Oviedo. Esta temporada ha deleitado a todos con unos play-off de ascenso en los que ha sido el mejor de un equipo que no pudo superar a Palencia en los cuartos de final del play-off.



El Oviedo Baloncesto le ha despedido, como no podía ser de otra forma, con mucho cariño:





Mucha suerte @FabioSantana92 ¡¡No sabes cómo nos alegramos de que los nuestros se vayan a la @ACBCOM!! Siempre tendrás un sitio en Oviedo y en Pumarín ?? pic.twitter.com/Q1LiZZGm3t — Oviedo Baloncesto (@oviedocb) 9 de julio de 2018

Adiós Oviedo, GRACIAS ?? ... Hola Zaragoza, A POR TODAS ?????? https://t.co/U9PD3hsA8L — Fabio Santana ????? (@FabioSantana92) 9 de julio de 2018

Él, por su parte, ha correspondido con un GRACIAS: