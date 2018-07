Valverde: "Hay que tener suerte"

Alejandro Valverde fue el primer español en cruzar ayer la meta de La Roche-sur-Yon, el único que libró la montonera que dividió el pelotón, para firmar una séptima posición. "Hay que tener suerte para todo en este deporte. Por fortuna, he librado bien esas caídas finales y me he encontrado en el sprint con el grupo de cabeza. No había mayor intención que la de estar ahí adelante. Ya hemos visto la cantidad de incidentes que han sucedido en los dos últimos días: le ha pillado a Froome, a Yates... Nairo no sé ni cómo logró salvar esa caída", dijo el murciano en meta.

Dani Navarro, con el grueso del pelotón. El asturiano Dani Navarro (Cofidis) quedó en la segunda parte del pelotón con el grueso de los corredores. Finalmente, cruzó la meta en la 143.ª posición.