Clubes de la zona oeste denuncian la falta de instalaciones para entrenar

Celeste do Santos, Marta Suárez y José Ramón García, ayer. C. FERNÁNDEZ

El PSOE de Gijón instó ayer al equipo de gobierno en el Ayuntamiento a que inicie este mismo año las obras de remodelación del Complejo Deportivo de La Calzada para atender la amplia demanda de instalaciones existe en el barrio oeste de la ciudad.

El concejal José Ramón García, acompañado por las presidentas del Club Voleibol La Calzada, Celeste do Santos, y del Club Baloncesto Arbeyal, Marta Suárez, hicieron patente la necesidad de la remodelación de estas instalaciones ya que los niños y niñas de sus respectivos clubes no tienen donde entrenar ni jugar lo que está provocando la marcha a equipos de otros barrios e incluso de otras localidades.

José Ramón García recordó que "el proyecto de remodelación fue propuesto ya por los propios vecinos del barrio a través de los presupuestos participativos del año 2016 pero desde entonces el proyecto está olvidado en un cajón".

Se trata de cubrir y transformar las actuales dos canchas descubiertas de tenis para transformarlas en dos módulos destinados al baloncesto, el voleibol y el tenis de mesa, para lo que existe ya un proyecto que hasta ahora no ha sido abordado.

Marta Suárez señaló que su club "está creciendo mucho en los últimos años y los niños están entrenando en distintos sitios pero cada vez es más complicado atender a toda la demanda que tenemos".

Por su parte, Celeste do Santos mostró un panorama similar, aunque en su caso tiene a su disposición las canchas del cercano colegio Cervantes que alivia un tanto la situación que no obstante no ha impedido que muchas jugadoras de la categoría juvenil se hayan tenido que ir a otros clubes por falta de infraestructura en el barrio.