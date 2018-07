El ojeador del Avilés con currículum inflado: 25 años, 22 cargos, 7 clubes...

Tiene 25 años y 22 cargos en su currículum. Se llama Sergio Huerta, reside en Oviedo, viste habitualmente de traje y es el nuevo jefe de ojeadores del Avilés y también el director de comunicación del club blanquiazul. Dice haber trabajado para varios clubes de fútbol, entre ellos el Sporting, el Marino, el Salmantino o el Podes. Dice haber negociado con el Sporting para que Rachid, un jugador de Segunda División, acabara recalando a principios de la pasada temporada en el Podes, un equipo humilde de Primera Regional de una parroquia gozoniega de 369 habitantes. Dice que tenía cerrado con el Celtic de Glasgow (104 títulos en Escocia) un acuerdo para que organizara un campus de verano en Podes (Gozón) y que estaba a punto de culminar una operación con una empresa suiza para cambiar el nombre al campo del club gozoniego por 6.000 euros. Enseña orgulloso fotos con Torrecilla y con el segundo de Anquela. Está metido en política (dirige UCIN, conocido en Avilés como el partido de los tránsfugas del PP, que decidió las últimas cuentas), lleva la asociación vecinal de su localidad en Oviedo (Santa Marina de Piedramuelle) y colaboraba para una televisión.

Huerta tiene todo esto y un porrón de cosas más anotado en un currículum que es público en internet y que sorprendería si no fuera porque varios clubes han desmentido ya parte de la carrera que dice atesorar. El Marino y el Salmantino, por ejemplo, niegan que haya trabajado para ellos. Él dice que se le ataca por "envidia" y porque "quieren desestabilizar al Avilés". Llegó al club blanquiazul de la mano de su presidente, José María Tejero y fue presentado ayer, sin ningún otro representante del club en la foto. En la nota de presentación que mandó el club blanquiazul figura que Huerta trabajó para siete clubes (Sporting, Vallobín, Altético de Lugones, Marino de Luanco, Rayo las Caldas, Podes y Real Tapia).

A pesar de los desmentidos de varios clubes, Huerta defiende su trayectoria. Lo del intento de que Rachid cambiara el Sporting por el Podes lo explica así: "Tengo mis contactos con el Sporting -dice ser amigo del director deportivo, Miguel Torrecilla-. Peor para ellos (para el Podes)", afirmó. Lo del campus de verano del Celtic de Glasgow, lo explica así: "Les llegué a tener un convenio con el Celtic para organizar un campo de verano allí. Me dijeron que se les quedaba grande el proyecto", indicó. Lo del cambio de nombre del estadio del Podes, un campo que no tiene ni gradas, así: "Hubo posibilidad de cerrar un acuerdo para que el campo del Podes, a cambio de 6.000 euros, llevara el nombre de una empresa suiza. Tampoco quisieron".

El Podes volvió a salir ayer al paso: "Se ofreció él a colaborar. Quiso una presentación y eso aquí no encaja. Nos dejó en ridículo con lo de Rachid y ahora también. Lo estamos pasando mal porque nosotros somos un club humilde no, lo siguiente", indicó.



El Salmantino no lo conoce



Huerta afirma también haber sido colaborador de Ángel Lozano, director deportivo del CF Salmantino en la temporada 2017-2018. El exfutbolista del Salamanca y Valladolid, entre otros, desmiente dicha relación. "Nunca hemos colaborado. Cuando cambiamos de entrenador me escribió para ofrecerme algún técnico. No le llegué a contestar. No sé quien es", dijo. "Le conocí en el descanso de un partido, en el palco del Helmántico. Una persona más de tanta que viene. Dijo que tenía jugadores asturianos para ofrecer. No le hice mucho caso. Hablamos de fútbol y poco más. Antes de ir a ver la segunda parte, pidió sacarse una foto conmigo y con el presidente. Nada más", zanjó el exportero.

Huerta enseña esas fotos como prueba de su supuesta vinculación. "Me ofrecieron seguir en la categoría de bronce, pero ante la salida de Ángel Lozano del club, me marché con él", dice. Lozano, no obstante, continúa en el club charro, aunque no de director deportivo.

CENAFE, despido fulminante. El nuevo jefe de ojeadores del Avilés fue director de la sede asturiana del Centro Nacional de Entrenadores de fútbol (CENAFE) entre julio de 2017 y, según él, abril de 2018. Así consta en su currículum accesible en internet. Miguel Ángel Galán, presidente nacional de este organismo, reconoce su cargo pero lo califica del "peor mandatario de la historia de CENAFE". "Le despedí fulminantemente. Hubo muchas quejas de los alumnos. No tramitó las matrículas y estuvo a punto de provocar el cierre de la institución. Ni siquiera estuvo en persona en la presentación del curso de entrenadores", dice.

Es político. Huerta es también secretario regional de la Unión de ciudadanos independientes (UCIN). El partido irrumpió en Asturias en 2017. En Avilés, está integrado por los concejales tránsfugas del Partido Popular, claves para la aprobación de los presupuestos generales de la ciudad de este año.

También ocupa cargos en el movimiento vecinal. Fue nombrado representante del área rural de la Confederación de asociaciones de vecinos de Asturias (CAVASTUR), en 2016, y presidente de la asociación de vecinos de Santa Marina de Piedramuelle, en Oviedo. También participó en varias tertulias televisivas en la cadena EsAsturias TV.