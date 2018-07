Natasha Lee vuelve al Hostelcur Gijón

El Hostelcur Gijón completa la plantilla para la próxima temporada con el fichaje de la internacional asturiana Natasha Lee Suárez, jugadora que cuenta con el mejor palmarés del hockey sobre patines femenino a nivel mundial y que retorna al club en el que se formó y con el que ganó sus primeros títulos tras una década en las filas del Voltregá

Tras los primeros contactos del club con la jugadora, en los que se le manifestó el deseo de contar con ella en el proyecto deportivo de la próxima temporada, ésta se mostró interesada, ya que si bien ya ha ganado todos los títulos posibles, se trata de una deportista con un gran espíritu de superación y considera que este cambio le dará la oportunidad de seguir mejorando, "Estoy muy ilusionada con éste proyecto, que me permitirá dar un nuevo impulso a mi carrera deportiva".

Natasha se inició en el Hockey sobre Patines en el Colegio del Llano de la mano del que será su próximo entrenador, Fernando Sierra, y pronto empezó a demostrar un talento innato para el deporte rodado, lo que la llevaría a ser seleccionada para el combinado nacional absoluto con tan solo 15 años. Tras alzarse con una OK liga Femenina (2008/2009), 2 Copas de Europa (2007 y 2009) con el C.P. Gijón Solimar (Biesca) y ser elegida por la prensa mejor deportista Asturiana del año en el año 2009, fue fichada por el C.P. Voltregá, club con el que conquistaría otras 5 Ok Ligas (2011,2012,2013,2014, 2016), 3 copas de la Reina (2011, 2014, 2017) y 4 Copas de Europa (2011,2013,2016 y 2017). A este extenso palmarés hay que añadir los éxitos cosechados con la selección española, la cual no ha abandonado desde que fuera convocada por primera vez siendo aún juvenil, y con la que ha conquistado 3 Campeonatos del Mundo (2008, 2016 y 2017) y 4 Campeonatos de Europa (2009, 2011, 2013 y 2015).Con esta nueva incorporación, el club da por cerrada una plantilla que combina veteranía y juventud y que a buen seguro luchará por conseguir todos los títulos en juego.