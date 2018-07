Sergio Ríos: "Quiero aprovechar esta oportunidad"

El Langreo ya tiene a su segundo fichaje para la nueva temporada. Se trata de Sergio Ríos. Un delantero corpulento y joven. Sus 190 centímetros de estatura y sus 21 años así lo atestiguan. El jugador, que recala en Ganzábal en calidad de cedido por el Real Avilés, se encuentra "ilusionado" y a la espera de "aprovechar esta gran oportunidad para jugar en Segunda B".

Tras dos años en la categoría absoluta, tras maravillar en los juveniles de El Quirinal, le llegó la oportunidad del Avilés. "En la primera temporada apenas tuve continuidad, jugué poco más de 300 minutos en toda la temporada", admite el futbolista. En la temporada recién finalizada, donde actuó como cedido en el Condal de Noreña, las oportunidades fueron en aumento. "Me encontré bien, sobre todo en el tramo final de la temporada", comenta el atacante. Sus cifras así lo refrendan: 11 tantos en su segunda temporada en la exigente Tercera División.

Las conversaciones para que Sergio Ríos recalase en Ganzábal ya se habían iniciado la pasada temporada. Sin embargo, no fue posible. Este año ha sido el definitivo. "El año pasado hablé más con Hernán, pero esta temporada traté más con Michu", expone. El delantero comenta que "ambos me transmitieron confianza, me dicen que soy joven; ahora toca trabajárselo en los entrenamientos y tratar de hacerlo lo mejor posible en los partidos", apunta.

Entre sus fortalezas se encuentra el saber aprovechar su cuerpo. "Soy un futbolista alto y me gusta jugar de espaldas a portería, buscando el contacto con los defensas centrales", asegura. Un estilo de delantero propicio para participar en el grupo II de Segunda B, ante los corpulentos defensas de equipos vascos, navarros o riojanos.

El futbolista se encuentra "con muchas ganas de que llegue el miércoles para comenzar a entrenar". De no haber recalado en el Langreo, esta campaña hubiera militado en el Avilés. La operación se fraguó a tres bandas. El club avilesino permitió su salida, en forma de cesión, tras prolongar su contrato -que finalizaba esta temporada- por una campaña más.