La separación de Asturias en dos grupos le costará a la Atlética 5.000 euros

La decisión de la Federación de Balonmano de separar a los equipos asturianos de la Primera Estatal de balonmano en diferentes grupos le costará al Toscaf Atlética Avilesina 5.000 euros, el cinco por ciento de su presupuesto. La Federación de Balonmano hizo públicos los grupos de la temporada 2018-2019 en una maniobra insólita y llamativa. Por un lado, Gijón y Oviedo competirán contra los equipos gallegos. Mientras, Grupo Covadonga y la Avilesina se enfrentarán a los equipos de Castilla y León y a los de Madrid.

"Es una locura. No lo entendemos. Mañana los equipos asturianos tenemos prevista una reunión para valorar la situación. Es difícil que cambie, pero queremos demostrar nuestro descontento", afirmó Gerardo González, presidente de la entidad. "Está claro que aquí los únicos favorecidos son los conjuntos de Madrid. Tienen mucho peso en la Federación", dijo. Esta decisión le costará a la Atlética Avilesina unas pérdidas de 5.000 euros de su presupuesto, que ronda los 50.000. En total, el club tendrá que realizar tres viajes imprevistos. Las pérdidas pueden ser mayores. Si bien, el Toscaf no podrá valorarlo hasta el final de temporada. Los partidos contra el Oviedo y el Gijón generaron unos ingresos de 1.000 euros en taquilla. Ahora ese dinero ya no llegará. "Se devalúa el interés de la competición porque gustaba mucho poder competir contra Oviedo y Gijón. Es una lástima. La decisión está tomada y va a ser complicado sacarles de ahí, por no decir imposible", zanjó Gerardo González.