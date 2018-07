Luis Enrique: "Me siento gijonés, asturiano, español y catalán"

Fue una rueda de prensa mu larga donde Luis Enrique tuvo tiempo para todo. Pique, Ramos, De Gea, Lopetegui, todos estos y muchos más fueron el blanco de las preguntas de los periodistas sobre el nuevo seleccionador. "Quiero ser un entrenador cercano" decía Luis Enrique nada más comenzar su rueda de prensa.

La comparecencia giraba sobre temás meramente deportivos, sobre su idea de equipo o sobre los mensajes de apoyo que ha recibido desde nombramiento. Todo marchaba bien hasta que casi al final de la rueda de prensa un periodista le preguntó sobre sus opiniones políticas. Fue ahí cuando el gesto de Luis Enrique se torció un poco. "No voy a hablar nada política, pero esas frases que se me atribuyen no se ajustan a la realidad. Me siento orgulloso de ser asturiano, de estar viviendo en Cataluña y también orgulloso de ser español. Debe ser la primera vez que acusan a un gijonés de tal cosa, no deben conocer a Pelayo. Yo me considero gijonés, asturiano y español y también catalán".

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado que Luis Enrique fue el candidato para el cargo de seleccionador "antes, durante y después del Mundial de Rusia", y agradeció "la cercanía y compromiso" del asturiano para hacerse cargo de la selección.

"Quiero agradecer a Luis Enrique su compromiso y su cercanía con España y con la selección. Desde el principio lo tuvimos claro y ha sido una decisión fácil debido a la ilusión que siente Luis por el escudo", aseguró Rubiales en la presentación del gijonés como nuevo seleccionador este jueves en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.

"Desde la RFEF vamos a hacer todo lo posible para que estés cómodo y para que lo hagas lo mejor posible a los mandos de la selección", aseguró el exjugador, que aclaró que "los jugadores son los más importantes" en su entidad, pero que "obviamente hay cuestiones en las que tienen que participar al cien por cien y otras en las que no". "Esa es nuestra política y la mejor en nuestro entendimiento", zanjó.

"hay que respetar su decisión, ojalá hubiera poder disfrutar de Iniesta con 25 años".

Luis Enrique también habló sobre el adiós de Iniesta, "Andrés es como un hermano pequeño" para él y

Luis Enrique explicó también que concede una gran importancia al psicólogo en su equipo de trabajo. "Joaquín Valdés, nuestro psicólogo, es una opción que damos a los jugadores buscando el beneficio exclusivo de los jugadores. El ayudará a los futbolistas que de forma voluntaria quieran su consulta además de establecer acciones conjuntas con el colectivo", dijo sobre el psicologo asturiano.