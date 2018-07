Lewandowski "juguetea" con el Real Madrid

"Robert Lewandowski no se va a ir de este club". Así de contundente se mostró ayer el técnico del Bayern de Munich, Niko Kovac, ante los constantes rumores que unen el nombre del delantero internacional polaco con el del Real Madrid.

Kovac, en sus primeras semanas como nuevo entrenador del club alemán, admitió en Miami, lugar donde el equipo alemán está haciendo su gira de pretemporada por los Estados Unidos al igual que, casualmente, el Madrid, que Lewandowski, a sus 29 años, está interesado en un cambio de aires, pero que el Bayern no está dispuesto a dejar que se vaya. "Está jugueteando con irse a otro lado, pero nosotros somos los que decidimos", señaló Kovac. Y es que el delantero todavía tiene contrato en vigor con la entidad bávara hasta el 2021.

"Puedo decir con total seguridad que no le queremos vender", declaró Kovac, que no pretende desprenderse de su máximo goleador a ningún precio. No es la primera vez que surgen rumores sobre el interés del Real Madrid en Lewandowski, pero este verano se han intensificado debido a las críticas que el delantero hizo sobre el nivel de la plantilla muniquesa y lo alejado que está el equipo de la lucha por la Liga de Campeones. A esto se une la necesidad del Real Madrid de fichar a una estrella de renombre que supla la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín.

Cavani también se aleja. Otro de los delanteros que han sonado para el Real Madrid es el del uruguayo del París Saint-Germain Edison Cavani, pero su entrenador Thomas Tuchel, en declaraciones tras la victoria de su equipo por 3 a 2 ante el Atlético de Madrid, también ha descarado la marcha de su delantero: "Creo que se va a quedar en el PSG, nadie me ha comentado nada y creo que se va a quedar. No hay pensamiento de que se vaya. Hablé con él y Cavani no mostró interés en abandonar el equipo".